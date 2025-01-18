Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Rafhely FC Gulung Tiga Radja United 3-1

Rafhely FC menang 3-1 atas Tiga Radja United dalam lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 (Foto: Instagram/@pfl.indonesia)

BANJARBARU – Rafhely FC berhasil menggulung Tiga Radja United 3-1 pada lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Laga tersebut berlangsung di GOR Babussalam, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (18/1/2025) pagi WIB.

Rafhely FC tampil agresif sejak menit awal. Serangan demi serangan terus dilancarkan tim asal Padang itu ke barisan pertahanan Tiga Radja United.

Alhasil, Rafhely FC sukses membuka keran golnya setelah 10 menit pertandingan berjalan. Gol itu dicetak lewat tendangan yang dilesakkan Ansyari Akbar.

Tiga Radja United mencoba untuk merespons gol tersebut. Mereka pun acap kali mengancam gawang Rafhely FC lewat skema serangan balik cepat, namun belum ada yang efektif.

Rafhely FC menggandakan keunggulannya di menit-menit akhir babak pertama lewat gol penalti Muhammad Sanjaya. Tiga Radja United mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat gol Furqon Doni yang sekaligus menutup jalannya laga babak pertama.

Usai turun minum, Rafhely FC tidak menurunkan ritme permainannya. Dengan permainan yang agresif, mereka sukses memperlebar keunggulan menjadi 3-1 lewat gol bunuh diri Furqon Dony.