HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 Pekan Kedua: Unggul FC Pimpin Klasemen, Langganan Juara Urutan 3!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |07:11 WIB
Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 Pekan Kedua: Unggul FC Pimpin Klasemen, Langganan Juara Urutan 3!
Unggul FC Malang memimpin klasemen usai pekan kedua Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 (Foto: FFI)
MALANG – Pekan kedua Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 telah rampung digelar Minggu 12 Januari sore WIB. Putaran yang berlangsung di Kota Malang, Jawa Timur, itu memberi hasil manis untuk tuan rumah Unggul FC.

Mereka berhasil meraih empat kemenangan dari empat pertandingan. Unggul FC kini memimpin klasemen sementara dengan raihan 12 poin, membuktikan dominasi mereka di ajang PFL.

Unggul FC Malang vs Rafhely Futsal (Foto: Instagram/@unggulfcmalang)
Unggul FC Malang vs Rafhely Futsal (Foto: Instagram/@unggulfcmalang)

Di posisi kedua, Fafage Banua berhasil mengumpulkan 10 poin dari empat laga. Kedua tim ini menunjukkan performa yang konsisten, menjadikan persaingan di papan atas semakin sengit.

Langganan

Sementara itu, tim-tim besar langganan juara PFL seperti Bintang Timur Surabaya dan Black Steel FC harus puas berada di peringkat ketiga dan keempat, masing-masing dengan 5 poin dari tiga pertandingan. Meski demikian, keduanya masih memiliki peluang besar untuk mengejar posisi teratas.

Pelatih Unggul FC, Joao Nuno Alves, menyampaikan pertandingan berlangsung sangat kompetitif, dengan timnya menunjukkan kematangan luar biasa. Ia juga memuji lawan.

“Mereka tahu kapan harus memberikan intensitas kapan harus berhenti dan kapan harus tetap tenang dalam permainan," ujar Alves, dikutip dari keterangan resmi, Senin (13/1/2025).

"Mentalitas tim sangat penting, dan meskipun permainan berbalik, kami tetap tenang dan berhasil meraih tiga poin," tambahnya.

Sementara itu, Pelatih Fafage Banua, Sayan Karmadi, mengungkapkan kepuasannya setelah timnya meraih kemenangan besar dengan mengalahkan Pangsuma FC dengan skor 5-1. Sebab, anak asuhnya bermain sesuai instruksi.

 

