HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Berlangsung Sengit, Unggul FC Sikat Cosmo JNE 4-3

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |18:13 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Berlangsung Sengit, Unggul FC Sikat Cosmo JNE 4-3
Unggul FC vs Cosmo JNE di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. (Foto: Avirista Midaada/Okezone)
A
A
A

MALANG - Unggul FC berhasil menang tipis atas Cosmo JNE di laga lanjutan Pro Futsal League (PFL) Indonesia 2024-2025 seri Malang, pada Minggu (12/1/2025) sore WIB. Bermain di GOR Ken Arok, Malang, Jawa Timur, Unggul FC yang berstatus tuan rumah tepatnya menang dengan skor tipis 4-3.

Jalannya Pertandingan

Tampil sebagai tuan rumah dan bermain di hadapan para pendukungnya membuat tim Unggul FC langsung menggebrak. Serangan cepat dengan permainan bola darı kaki ke kaki di peragakan oleh anak asuh Joao Nuno Alves de Almeida.

Mengandalkan pemain asing Andres Josue Teran Bastidas, Unggul FC mencoba menguasai permainan dan menciptakan beberapa peluang. Hasilnya gol Josue Teran Bastidas membuat gol cepat di babak pertama.

Pasca gol itu, pertandingan menjadi kian seru. Cosmo JNE mencoba mengambil inisiatif serangan dikomandoi oleh Seiya Shimizu, Reza Yamani, hingga Israr Megantara. Beberapa peluang Cosmo JNE berhasil dimentahkan oleh lini belakang dan ketangguhan penjaga gawang Unggul Angga Ariansyah.

Justru melalui sebuah serangan cepat kembali, Unggul berhasil mencetak gol. Gocekan dari Andres Josue Teran Bastidas diakhiri tendangan yang tak mampu dibendung oleh penjaga gawang Cosmo JNE Muhamad Rizqy Hannan Putra. Unggul FC menutup skor di babak pertama dengan 2 - 0.

Unggul FC vs Cosmo JNE (Foto: Avirista Midaada/Okezone)
Unggul FC vs Cosmo JNE (Foto: Avirista Midaada/Okezone)

Di awal babak kedua, Unggul FC tidak mengendorkan serangan. Hasilnya memang darı sebuah serangan di sisi kiri pertahanan Cosmo JNE, tendangan pemain nomor punggung 15 Armia Zainul tak mampu dibendung oleh penjaga gawang Cosmo JNE.

Tertinggal 3 - 1, tak membuat Cosmo JNE patah arang. Beberapa serangan disusun untuk mengejar skor. Beberapa kali service atau bola mati coba dimanfaatkan oleh Cosmo JNE. Beruntung beberapa kali penjaga gawang Unggul FC Angga Ariansyah, tampil bagus.

Angga bahkan berhasil menghadang peluang yang dihasilkan Israr Megantara kembali, yang sudah berhadapan satu lawan satu dengannya di depan gawang. Tapi hal itu tak membuat Cosmo JNE menyerah.

 

