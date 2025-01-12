Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Black Steel FC Bantai Moncongbulo FC 4-1!

HASIL Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 akan diulas Okezone. Black Steel FC pun sukses membantai Moncongbulo dengan skor 4-1.

Pertemuan kedua tim tersaji di hari kedua seri Malang Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Laga itu digelar di GOR Ken Arok, Malang, Minggu (12/1/2025) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Di babak pertama, Moncongbulo FC yang dilibas Pangsuma FC Kalbar 1-7, berusaha mengambil inisiatif serangan. Tapi, tim itu terlihat tampil kurang bertenaga karena kehabisan stamina usai bertanding pada Sabtu malam.

Moncongbulo FC tampil kurang menggigit sejak menit awal. Tapi, tim asuhan Azhar Rahman berusaha menyerang dikomandoi oleh Angga Yudistira, Fredik Dale, dan Ilham Rahmadyan Putra.

Black Steel FC yang di hari pertama Seri Malang meraih hasil imbang melawan Bintang Timur Surabaya (BTS) tak mau mengambil langkah bertahan. Wendy Brian, Samuel Amos, dan Matheus Dos Reis Souza mencoba memberikan tekanan kepada Moncongbulo FC.

Pertandingan baru berjalan 5 menit, Black Steel FC sudah unggul 0-2, melalui gol dari Samuel Amos menit 2 dan Muhammad Najib menit 4. Black Steel FC terus berusaha menekan memanfaatkan kecepatan-kecepatan pemain, dan lelahnya pemain Moncongbulo FC.

Hasilnya, satu gol lagi diciptakan oleh Black Steel FC, Skor 0-2 keunggulan Blacksteel FC menutup babak pertama.