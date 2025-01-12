Hasil Lengkap Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, Sabtu 11 Januari 2025: Black Steel FC vs Bintang Timur Surabaya 2-2!

HASIL lengkap Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, Sabtu 11 Januari 2025 akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru tersaji kemarin, salah satunya mempertemukan Black Steel FC vs Bintang Timur Surabaya yang berjalan sengit hingga berakhir imbang 2-2.

Ya, ajang Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 telah memasuki seri kedua. Ada lima pertandingan seru yang digelar kemarin sejak pagi hari di GOR Ken Arok, Kota Malang.

1. Big match Black Steel FC vs Bintang Timur Surabaya

Big match yang mempertemukan Bintang Timur Surabaya melawan Black Steel FC berlangsung dengan intensitas tinggi bak final. Kedua tim, yang memiliki berbagai gelar juara, menampilkan permainan intens dengan tensi tinggi dan saling berbalas serangan.

Bintang Timur Surabaya, juara bertahan PFL selama tiga musim berturut-turut (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024), menunjukkan kualitas permainan mereka. Pada laga ini, pelatih Diego Rios menurunkan dua pemain baru yang bergabung pada Desember 2024, yakni Roberto Ferreira Neto Gilvan dan Washington Luiz Gabriel. Keduanya langsung memberi dampak besar bagi tim.

Gol pertama bagi BTS tercipta pada menit ke-4 melalui Roberto Ferreira Neto Gilvan, yang baru saja meraih gelar top skor Liga Futsal Brasil 2024. Gilvan menggiring bola dari tengah lapangan dan melepaskan tendangan keras yang tak dapat dihalau kiper Black Steel FC.

Black Steel FC, yang juga memiliki catatan impresif dengan dua gelar juara PFL pada 2016 dan 2020, menunjukkan kematangannya. Di bawah kepemimpinan pelatih baru Sergio Lacerda Livramento, yang bergabung pada Desember 2024, tim ini berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Cris Daniel Yeimo pada menit ke-25. Livramento.

Pelatih berpengalaman dengan kaya gelar di Brasil ini berhasil membawa timnya kembali ke dalam permainan. Pada menit ke-35, Black Steel FC bermain menekan dan kembali unggul setelah gol bunuh diri yang tercipta dari Rio Pangestu Putra.

Namun, pada menit ke-39, Washington Luiz Gabriel, mantan pemain Magnus Futsal asal Brasil, mencetak gol penyama kedudukan bagi Bintang Timur. Gol ini memastikan pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2, dan kedua tim pun harus puas berbagi poin.