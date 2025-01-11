Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Cosmo JNE FC vs Fafage Banua Berakhir 1-1

MALANG – Cosmo JNE FC harus puas bermain 1-1 melawan Fafage Banua dalam pekan kedua Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Laga itu berlangsung di GOR Ken Arok, Malang, Jawa Timur, Sabtu (11/1/2025) sore WIB.

Kedua tim lebih banyak meraba-raba kelemahan lawannya. Keduanya masih berhati-hati memainkan bola, dan sering kehilangan bola, baik karena salah umpan hingga bola keluar, atau dikuasai tim lawan.

Cosmo JNE FC vs Fafage Banua (Foto: Okezone/Avirista Midaada)

Fafage Banua dengan pemain asingnya seperti Diego Rodrigo Fonseca dan Henrique da Cunha, mencoba mengambil inisiatif serangan. Tapi serangan-serangan itu tampak monoton dan gampang dipatahkan oleh lini belakang Cosmo JNE.

Cosmo JNE pun yang sesekali melakukan serangan juga masih belum menemukan ritme di 14 menit berjalan babak pertama. Serangan-serangan Cosmo JNE yang dikomandoi oleh Ruan Nakamatsu, M. Rizki Afsana, dan Seiya Shimizu, belum membuahkan hasil hingga 12 menit.

Gol nomor 7 cosmo JNE Israr megantara usia melakukan gocekan maut hingga mengelabui pemain Fafage Banua. Tertinggal satu gol membuat Fafage Banua meningkatkan intensitas serangannya, Diego Menezes, Henrique da Cunha, dan Evan Soumilena.

Di akhir babak pertama melalui sebuah skema serangan kombinasi satu dua, akhirnya Evan Soumilena mampu menyamakan kedudukan 1-1. Skor itu bertahan hingga babak pertama berakhir.