HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Unggul FC Menang Dramatis 4-3 atas Rafhely FC

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |16:25 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Unggul FC Menang Dramatis 4-3 atas Rafhely FC
Unggul FC Malang menang 4-3 atas Rafhely FC (Foto: Okezone/Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG – Unggul FC Malang menang dramatis 4-3 atas Rafhely FC pada pekan kedua Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Laga itu berlangsung di GOR Ken Arok, Malang, Jawa Timur, Sabtu (11/1/2025) siang WIB.

Unggul FC yang tampil sebagai tuan rumah langsung menggebrak di bawah dukungan ribuan penontonnya. Dimotori oleh Andres Josue Teran Bastidas dan Anton Cahyo Nugroho, mereka langsung melakukan serangan sporadis.

Unggul FC Malang vs Rafhely Futsal (Foto: Instagram/@unggulfcmalang)
Unggul FC Malang vs Rafhely Futsal (Foto: Instagram/@unggulfcmalang)

Bahkan Unggul FC langsung memimpin melalui dua gol cepat yang dicetak oleh Ikhsani Fajar dan Andres Josue Teran. Tapi Rafhely FC yang tampil dengan pemain lokalnya, dimotori oleh Muhammad Sanjaya, Ramadhan Ibrahim, dan Rio Rahmadani, mencoba bangkit.

Hasilnya Rafhely FC sempat memperkecil skor 2-1. Unggul FC yang kebobolan mencoba untuk bangkit dan memperlebar skor.

Tapi strategi serangan balik yang dimanfaatkan oleh Rafhely FC memang benar-benar ampuh, hingga skor sempat imbang 2-2. Tapi Unggul FC menutup laga di babak pertama dengan 3-2. 

Di awal babak kedua, justru serangan Rafhely FC yang menemukan momen. Tim asal Sumatra Barat itu mencoba memanfaatkan kesalahan-kesalahan pemain Unggul FC, hingga skor berhasil imbang 3-3. 

 

