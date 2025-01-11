Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Diwarnai Kartu Merah, Blacksteel FC vs Bintang Timur Surabaya Berakhir 2-2!

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |13:56 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Diwarnai Kartu Merah, Blacksteel FC vs Bintang Timur Surabaya Berakhir 2-2!
Laga Blacksteel FC vs Bintang Timur Surabaya. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

HASIL Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Laga sengit tersaji dalam pertemuan Blacksteel FC vs Bintang Timur Surabaya.

Duel itu berlangsung di GOR Ken Arok, Kota Malang, pada Sabtu (11/1/2025) siang WIB. Sengitnya persaingan membuat laga ini diwarni kartu merah. Pertandingan pun akhirnya harus berakhir imbang 2-2.

bintang timur surabaya foto bts

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bintang Timur Surabaya yang menempatkan full pemain lokal di starting line up awal langsung menggebrak. Firman Ardiansyah, Muhammad Subhan Faidasa, dan M. Rizki Xavier, menjadi tumpuan Bintang Timur Surabaya melakukan serangan.

Tapi, Blacksteel FC tak mau kalah, dimotori pemain asing Matheus Dos Reis Souza dan Wendy Brian, melakukan aksi balasan serangan. Serangan-serangan Blacksteel FC tapi dapat dimentahkan oleh lini belakang BTS.

Justru dari sebuah serangan balik cepat, Bintang Timur Surabaya unggul melalui gol yang dicetak oleh Norberto Ferreira Neto Gilvan. Skor 0-1 bertahan hingga akhir pertandingan babak pertama.

 

1 2
      
