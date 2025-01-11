Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Sadakata United Menang 2-0 atas Kuda Laut Nusantara!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |12:41 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Sadakata United Menang 2-0 atas Kuda Laut Nusantara!
Laga Kuda Laut Nusantara vs Sadakata United. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

HASIL Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Sadakata United berhasil menang 2-0 atas Kuda Laut Nusantara.

Laga Sadakata United vs Kuda Laut Nusantara digelar di GOR Ken Arok, Malang, Jawa Timur pada Sabtu (11/1/2025). Laga ini tersaji di hari pertama pekan kedua.

Kuda Laut Nusantara vs Sadakata United

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sadakata United langsung tampil ofensif sejak peluit tanda laga dimulai dibunyikan. Tim asal Aceh tersebut menggedor pertahanan Kuda Laut Nusantara dengan serangan cepat berbahaya.

Kuda Laut Nusantara sulit keluar dari tekanan, namun mereka akhirnya kebobolan pada menit ke-6. Adalah Muhammad Ridwan (6’) yang berhasil melepaskan tembakkan menyilang dari sisi kanan pertahanan Kuda Laut Nusantara.

Unggul satu gol, Sadakata United tak mau mengendurkan intensitas serangannya. Namun demikian, Kuda Laut Nusantara kini bermain lebih pasif dan mengandalkan serangan balik.

Pada menit ke-18, Sadakata United berhasil mencetak gol kedua. Gol kembali tercipta melalui skema serangan dari sisi kanan pertahanan Kuda Laut Nusantara. Yogi Saputra (18’) tak sengaja melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi tendangan lawan.

Akhirnya, pertandingan babak pertama selesai. Sadakata United unggul atas Kuda Laut Nusantara dengan skor 2-0.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159983/ffi_bentuk_operator_liga_profesional_dan_hadirkan_pro_futsal_league_2-Byos_large.jpg
FFI Bentuk Operator Liga Profesional dan Rilis PFL 2 untuk Kembangkan Talenta Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158627/bintang_timur_surabaya_juara_pro_futsal_league_indonesia_2024_2025-vhgf_large.jpeg
Bintang Timur Surabaya Juara Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, Kemenpora RI Siap Gandeng FFI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158579/bintang_timur_surabaya-bFiN_large.jpg
Bintang Timur Surabaya Sabet Gelar Juara 4 Kali Beruntun Pro Futsal League, Kapten Bongkar Kunci Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/51/3158483/bintang_timur_surabaya-m4yY_large.jpg
Hasil Final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kalahkan Black Steel, BTS Raih Gelar Keempat Beruntun
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/17/51/1633363/sea-games-2025-anggaran-naik-6-kali-lipat-indonesia-kirim-800-atlet-dmi.jpg
SEA Games 2025: Anggaran Naik 6 Kali Lipat, Indonesia Kirim 800 AtletÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/juventus_bersiap_menghadapi_villarreal.jpg
Juventus Terancam Sanksi Berat dari UEFA, Kasus Apa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement