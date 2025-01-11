Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Sadakata United Menang 2-0 atas Kuda Laut Nusantara!

HASIL Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Sadakata United berhasil menang 2-0 atas Kuda Laut Nusantara.

Laga Sadakata United vs Kuda Laut Nusantara digelar di GOR Ken Arok, Malang, Jawa Timur pada Sabtu (11/1/2025). Laga ini tersaji di hari pertama pekan kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sadakata United langsung tampil ofensif sejak peluit tanda laga dimulai dibunyikan. Tim asal Aceh tersebut menggedor pertahanan Kuda Laut Nusantara dengan serangan cepat berbahaya.

Kuda Laut Nusantara sulit keluar dari tekanan, namun mereka akhirnya kebobolan pada menit ke-6. Adalah Muhammad Ridwan (6’) yang berhasil melepaskan tembakkan menyilang dari sisi kanan pertahanan Kuda Laut Nusantara.

Unggul satu gol, Sadakata United tak mau mengendurkan intensitas serangannya. Namun demikian, Kuda Laut Nusantara kini bermain lebih pasif dan mengandalkan serangan balik.

Pada menit ke-18, Sadakata United berhasil mencetak gol kedua. Gol kembali tercipta melalui skema serangan dari sisi kanan pertahanan Kuda Laut Nusantara. Yogi Saputra (18’) tak sengaja melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi tendangan lawan.

Akhirnya, pertandingan babak pertama selesai. Sadakata United unggul atas Kuda Laut Nusantara dengan skor 2-0.