HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadi Tuan Rumah Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 Pekan 2, Unggul FC Siapkan Fasilitas Mumpuni

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |04:38 WIB
Unggul FC bersiap menyambut pekan kedua Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 di GOR Ken Arok (Foto: FFI)
MALANG – Unggul FC akan menjadi tuan rumah pekan kedua Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 di Kota Malang, Jawa Timur. Seri ini dijadwalkan berlangsung di GOR Ken Arok, 11-12 Januari 2025.

Sebanyak lima pertandingan dalam sehari akan digelar. Total ada 10 tim, termasuk tim tuan rumah Unggul FC yang bertanding di GOR Ken Arok, di Jalan Mayjen Sungkono, Kedungkandang, Kota Malang.

Unggul FC Malang

1. Kebut Persiapan

Manajer Tim Unggul FC, Usa Laksono mengatakan, saat ini persiapan yang dilakukan pihaknya sudah sekira 60%. Mereka telah menyelesaikan terkait sejumlah perizinan.

Menariknya, pada gelaran Malang ini akan memakai lantai gerflor. Untuk hal ini, Unggul FC juga sudah berkomunikasi dengan Federasi Futsal Indonesia (FFI).

"Segala persiapan sudah kami lakukan secara bertahap. Mulai dari izin sewa GOR Ken Arok ke Dispora, izin tontonan ke Dinas PTSP, dan izin keramaian ke Polresta Malang, tinggal meneruskan ke Polda Jawa Timur. Sekarang kurang lebih sudah 60 persen," kata Usa, dikutip Sabtu (4/1/2025).

2. Tiket Khusus

Tiket khusus untuk pelajar mulai sekolah dasar hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) juga jadi terobosan Unggul FC. Fasilitas ini memang diperuntukkan bagi ara pelajar agar dapat menyaksikan keseruan futsal series Malang.

"Pastinya selalu ada yang berbeda di Seri Malang. Kami akan menjual tiket kategori pelajar, dari SD sampai SMA, atau yang sederajat," ucap Usa.

