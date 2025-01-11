Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Ada 2 Kartu Merah, Pangsuma FC Gilas Moncongbulo FC 7-1

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |22:01 WIB
Pangsuma FC menang 7-1 atas Moncongbulo FC (Foto: Instagram/@pangsumafc)
MALANG – Pangsuma FC Kalbar berhasil mencukur Moncongbulo FC 7-1 pada pekan kedua Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Laga tersebut berlangsung di GOR Ken Arok, Malang, Jawa Timur, Sabtu (11/1/2025) malam WIB.

Ardian Kaspari, Muhammad Fajriyan, dan Dipo Arrahman, yang masuk starting line-up langsung menggebrak. Serangan cepat dan taktis Pangsuma FC Kalbar merepotkan pemain Moncongbulo FC di bawah asuhan Azhar Rahman.

Pangsuma FC vs Moncongbulo FC (Foto: Instagram/@pfl.indonesia)
Pangsuma FC vs Moncongbulo FC (Foto: Instagram/@pfl.indonesia)

Taktik permainan cepat Pangsuma FC Kalbar yang diterapkan Wahyudin, mantan Pelatih Kancil HNW Pontianak, memang benar-benar ciamik. Dua gol cepat langsung dihasilkan oleh Pangsuma FC Kalbar. Aktornya adalah Daniel Alves Dos Santos Junior dan Filipo Inzaghi.

Pasca unggul dua gol ini permainan kedua tim sedikit memanas. Taktik cepat dan keras coba diimbangi oleh Moncongbulo FC, yang membuat banyak pelanggaran dan kontak fisik terjadi. Puncaknya ketika wasit Taufik Suryana memberikan kartu merah kepada Bagas Wijaya Putra, dari Pangsuma FC Kalbar dan Nandi Sumawijaya.

Di babak pertama kedua tim memang memeragakan permainan cepat. Alhasil benturan-benturan fisik tak dapat terhindarkan. Tercatat sepanjang babak pertama 11 pelanggaran dilakukan oleh kedua tim, masing-masing 6 bagi Pangsuma FC Kalbar dan 5 bagi Moncongbulo FC, dengan skor 2-0 Pangsuma FC unggul.

Di babak kedua, dominasi Pangsuma FC kian terasa. Perubahan strategi dengan memainkan aliran bola lebih cepat terbukti efektif membongkar link pertahanan Moncongbulo FC. Dua gol cepat darı Ardian Kaspari dan Jonathas Felipe Pereira, membuat Moncongbulo FC tertekan.

Beberapa kesalahan sendiri justru dilakukan oleh Moncongbulo FC. Sedangkan Pangsuma FC hanya berusaha memainkan bola untuk mempertahankan keunggulan. Hal ini dimanfaatkan oleh Moncongbulo FC.

 

