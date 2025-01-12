Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Sengit, Bintang Timur Surabaya vs Kuda Laut Nusantara Berakhir 2-2!

HASIL Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Duel Bintang Timur Surabaya vs Kuda Laut Nusantara pun harus berakhir dengan skor 2-2.

Laga Bintang Timur Surabaya vs Kuda Laut Nusantara di GOR Ken Arok, Kota Malang, pada Minggu (12/1/2025) pagi WIB. Ini merupakan hari kedua gelaran Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 seri 2 yang digelar di Malang.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Hasil imbang di hari pertama membuat Bintang Timur Surabaya langsung menggebrak. Di bawah komando Washington Luiz, Gilvan Norberto Ferreira, dan Rio Pangestu, BTS langsung berusaha menekan. Sedangkan Kuda Laut Nusantara, mereka lebih memilih menunggu inisiatif serangan yang dilakukan tim lawan.

Beberapa kali pertahanan kukuh Kuda Laut Nusantara memang menyulitkan Bintang Timur Surabaya. Justru sesekali serangan balik cepat darı Kuda Laut Nusantara yang digalang Marvin Alexa Wossiry, Wais Alkarni, dan Abdussalam, sedikit merepotkan pertahanan BTS di babak pertama.

Beberapa pergantian pemain di kubu Kuda Laut Nusantara juga menambah daya gedor serangan tim. Sayang penyelesaian akhir dan penampilan penjaga gawang BTS menggagalkan peluang mereka.

Jelang akhir babak pertama, diawali darı sebuah serangan dari sisi kanan pertahanan Kuda Laut Nusantara, terjadi kemelut di pertahanan sendiri. Kemelut itu berhasil dimanfaatkan oleh Gilvan Norberto Ferreira menjadi sebuah gol, usai tendangan darı jarak dekat tak mampu dihalau oleh Maegel C. Nustelu. Skor 1-0 bagi Bintang Timur Surabaya.

Tapi kebobolan itu membuat Bintang Timur Surabaya sedikit lengah dan terjadi kesalahan koordinasi di lini belakang. Alhasil, ketika pertandingan menyisakan waktu satu menit Mohammad Afif Rizky, berhasil mencetak gol. Skor 1-1 bertahan hingga wasit Fitra Fauzi Rahmat meniup peluit babak pertama berakhir.