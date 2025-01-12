Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Rafhely FC Menang Tipis 4-3 atas Sadakata United

MALANG - Rafhely FC menang tipis atas Sadakata United di laga lanjutan Pro Futsal League (PFL) Indonesia 2024-2025 seri Malang, pada Minggu (12/1/2025) malam WIB. Bermain di GOR Ken Arok, Malang, Jawa Timur, Rafhely FC tepatnya menang tipis dengan skor 4-3 atas Sadakata United.

Jalannya Pertandingan

Rafhely FC yang di pertandingan sebelumnya kalah melawan Unggul FC mencoba mengincar kemenangan. Di babak pertama Rafhely FC langsung melakukan serangan di awal-awal babak pertama. Di bawah komando Efrinaldi selaku kapten tim, Rafhely FC Padang justru tertinggal lebih dahulu melalui Dhandi Muhammad Naufal menit 11, tapi Rafhely FC mampu menyamakan kedudukan melalui Ramadhan Ibrohim semenit berselang.

Pasca gol itu kedua pertandingan berlangsung menarik dan saling jual beli serangan. Namun penyelesaian akhir dan solidnya lini belakang masing-masing kedua tim menjadikan skor tetap sama 1 - 1 bertahan hingga akhir babak pertama.

Mengawali babak kedua pertandingan justru kian tinggi temponya. Apalagi ketika Sadakata United membalikkan keunggulan melalui Rizal Musthofa menit 22, tempo pertandingan kian tinggi.

Unggul FC Malang vs Rafhely Futsal (Foto: Instagram/@unggulfcmalang)

Pelanggaran - pelanggaran muncul dilakukan kedua tim. Bahkan kapten Rafhely FC Padang Efrinaldi, terpaksa dikartu merah akibat pelanggaran kerasnya. Rafhely FC terus mencoba menekan dengan komposisi pemain yang ada.

Hasilnya Ramdhan Ibrohim mampu menyamakan skor menjadi 2 - 2 di menit 30. Justru di menit 32 Rafhely FC unggul melalui tendangan keras dari Muhammad Sanjaya saat menit 32.