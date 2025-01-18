Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Leganes vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2024-2025

JAKARTA – Duel kontras saat Leganes hadapi Atletico Madrid akan tersaji pada akhir pekan ini, Sabtu (18/1/2025). Paruh dua musim La Liga 2024-2025 akan dihiasi laga menarik antara Atletico Madrid yang tengah mencatatkan delapan kemenangan beruntun dan Leganes yang siap tampil impresif di kandang. Streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Atletico Madrid, yang saat ini berada di puncak klasemen sementara La Liga dengan 44 poin, siap kembali tampil dengan performa maksimal untuk mencatat sembilan kemenangan beruntun, dan mengunci posisi puncak di klasemen La Liga 2024-2025.

Sedangkan, Leganes yang berada di peringkat ke 15, berambisi memperbaiki posisi mereka di klasemen. Laga ini akan menjadi misi berat bagi Leganes untuk menghentikan tren kemenangan Atletico Madrid.

Simak pertandingan menarik yang akan dihiasi oleh tekelan keras, serangan mematikan ke arah gawang hingga pertahanan solid dari para pemain bintang kedua tim. Berikut jadwal dan link nonton di Vision+:

Jadwal Siaran Langsung Leganes vs Atletico Madrid di Vision+