HOME BOLA LIGA SPANYOL

Prediksi Skor Real Madrid vs Las Palmas di Liga Spanyol 2024-2024: Waktunya Los Merengues Mengamuk

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |09:04 WIB
Prediksi Skor Real Madrid vs Las Palmas di Liga Spanyol 2024-2024: Waktunya <i>Los Merengues</i> Mengamuk
Simak prediksi skor Real Madrid vs Las Palmas di Liga Spanyol 2024-2025 (Foto: Real Madrid)
MADRID – Prediksi skor Real Madrid vs Las Palmas di Liga Spanyol 2024-2025 akan dibahas Okezone. Laga ini berpotensi membuat Los Merengues mengamuk.

Pertandingan Real Madrid vs Las Palmas di Liga Spanyol 2024-2025 dapat disaksikan langsung secara streaming via kanal beIN Sports di Vision+ dengan klik di sini

1. Amuk

Las Palmas vs Real Madrid (Foto: La Liga)
Las Palmas vs Real Madrid (Foto: La Liga)

Duel Real Madrid vs Las Palmas akan berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol, Minggu 19 Januari 2025 pukul 22.15 WIB. Ini merupakan jornada ke-19 Liga Spanyol 2024-2025.

Partai ini berstatus wajib menang buat Madrid. Selain akan berlaga di kandang sendiri, Los Blancos harus terus berburu poin demi menempel ketat sang tetangga Atletico Madrid di puncak klasemen.

Los Rojiblancos mengoleksi 44 poin atau satu angka lebih banyak dari Madrid di posisi dua. Pekan ini, Atletico melawat ke kandang Leganes sehingga potensi hilang poin cukup besar.

2. Harga Mati

Kebetulan, Madrid baru akan berlaga pada Minggu. Sementara, Atletico bermain pada Sabtu (18/1/2025) malam WIB. Apa pun hasil tersebut, tiga poin tetap wajib dikoleksi.

Sayangnya, kepala Carlo Ancelotti sedikit dipusingkan dengan absennya beberapa pemain kunci. Dani Carvajal, Eder Miliato, dan Eduardo Camavinga, harus menepi untuk waktu cukup lama.

Belum lagi, dua pemain akan absen karena hukuman kartu. Luka Modric mendapat akumulasi kartu kuning. Sementara Vinicius Jr harus menjalani sanksi akibat kartu merah saat melawan Valencia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
