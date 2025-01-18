Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius asal Indonesia yang Tiba-Tiba Gabung Real Madrid

KISAH Sugimin Hidayatullah, pesepakbola misterius asal Indonesia yang tiba-tiba gabung Real Madrid akan diulas Okezone. Nama Sugimin Hidayatullah ramai diperbincangkan pada musim panas 2012.

Saat itu, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mendarat di Tanah Air. Agenda utama Mou -sapaan akrab Jose Mourinho- di Indonesia adalah menjadi komentator di salah satu pertandingan Piala Eropa 2012 yang tayang di RCTI.

Sugimin Hidayatullah ramai dibahas pada 2012. (Foto: X/@pangeransiahaan)

1. Sosok Sugimin Hidayatullah

Uniknya, kehadiran Jose Mourinho di Indonesia langsung dihubung-hubungkan dengan rencana Real Madrid membeli satu pesepakbola asal Tanah Air. Hal itu diungkapkan pengamat sepakbola Tanah Air Pangeran Siahaan di akun X-nya.

Saat itu, Pangeran Siahaan mengatakan Real Madrid ingin memboyong Sugimin Hidayatullah dengan harga 7 juta euro atau kini setara Rp117,9 miliar. Alhasil, banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang bertanya-tanya, siapa sosok Sugimin Hidayatullah sebenarnya?

Sebab, di kasta teratas Liga Indonesia saat itu (Liga Super Indonesia), tak ada satu pun pesepakbola yang bernama Sugimin Hidayatullah. Begitu juga di level yang lebih rendah seperti Divisi Utama, Divisi II, Divisi III dan seterusnya.

2. Pesepakbola Fiktif Lainnya

Setelah ditelusuri lebih jauh, Sugimin Hidayatullah hanyalah pesepakbola fiktif. Apa yang dilakukan Pangeraan Siahaan sejatinya pernah dilakukan Jurnalis Irlandia pada 2003.