Kisah Legenda Persib Bandung Hilton Moreira yang Rela Jadi Security demi Wujudkan Mimpi Menjadi Pelatih Sepakbola

KISAH legenda Persib Bandung Hilton Moreira yang rela menjadi security demi memujudkan mimpi menjadi pelatih klub sepakbola akan diulas Okezone. Nama Hilton Moreira tentu tak asing bagi Bobotoh -sebutan suporter Persib Bandung- maupun pencinta sepakbola Tanah Air.

Ia pernah dua periode membela Persib Bandung, tepatnya pada 2008-2011 dan 2013. Dari 82 penampilan bersama Maung Bandung -julukan Persib Bandung, pesepakbola asal Brasil ini mengemas 32 gol.

Hilton Moreira saat membela Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)

Sriwijaya FC menjadi klub terakhir yang dibela Hilton Moreira sebelum memutuskan pensiun sebagai pesepakbola profesional pada 2019. Setelah pensiun, Hilton Moreira memilih pulang ke Brasil untuk melanjutkan hidup.

1. Menjadi Security pada 2021

Banyak pesepakbola memilih berkarier sebagai pelatih atau komentator ketika tak lagi berprofesi sebagai pemain. Namun, langkah unik diambil pria 45 tahun ini.

Medio 2021, ia menjalani profesi sebagai Security! Ia bertugas mengawal salah satu konglomerat di Brasil, atau bahasa kerennya adalah Bodyguard. Ke mana pun sang bos pergi, Hilton Moreira selalu menyertainya. Untuk menjadi pengawal seperti ini, dibutuhkan lisensi. Kebetulan, Hilton Moreira memilikinya.

"Saya menjadi security karena saya suka dengan pekerjaan ini. Saya memiliki lisensi untuk bekerja sebagai security,” kata Hilton Moreira, Okezone mengutip dari Republik Bobotoh.