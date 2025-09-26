Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Fati Vazquez: Lamine Yamal Punya Daftar Perempuan yang Dikencani Tiap Hari!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 26 September 2025 |17:23 WIB
Fati Vazquez: Lamine Yamal Punya Daftar Perempuan yang Dikencani Tiap Hari!
Fati Vazquez dan Lamine Yamal sempat liburan bareng pada musim panas 2025. (Foto: X/TouchlineX)
INFLUENCER asal Spanyol, Fati Vazquez, menyebut winger Barcelona Lamine Yamal memiliki daftar perempuan yang akan dikencani tiap hari. Fati Vazquez mengaku agen Lamine Yamal yang menyusun jadwal kencan winger 18 tahun tersebut.

“Sebelum jalan dengan saya, Lamine Yamal hang out dengan perempuan lain sehari sebelumnya. Saya menyadari dari beberapa foto yang saya unggah. Setelah saya mengunggah beberapa foto, seorang perempuan menelefon dan berkata, ‘Kamu bersama Lamine ya? Saya baru saja pergi bersama Lamine sehari sebelum kamu datang,” kata Fati Vazquez menirukan ucapan perempuan lain, Okezone mengutip dari akun X @TouchlineX.

Fati Vazquez blakblakan soal Lamine Yamal. (Foto: X/@TouchlineX)

“Agen Lamine Yamal yang mengatur kalender untuknya. Si agen yang menyusun hari-hari dengan para perempuan yang ia temui. Lamine punya kalender khusus yang isinya daftar nama perempuan,” lanjut Fati Vazquez.

1. Fati Vazquez Booming Pertengahan Tahun Ini

Nama Fati Vazquez mencuat setelah foto-foto dirinya liburan dengan Lamine Yamal viral di media sosial pada musim panas 2025. Saat isu itu keluar, pihak Lamine Yamal membantah sang pemain memiliki hubungan khusus dengan Fati Vazquez.

Setelah foto-fotonya dan Lamine Yamal muncul di media sosial, Fati Vazquez ramai dihujat. Usianya yang terpaut sekira 11-12 tahun dari Lamine Yamal menjadi penyebabnya.

 

