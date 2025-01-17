Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Presiden Persibo Bojonegoro Keberatan dengan Putusan PT LIB Terkait Laga Kontra Deltras FC

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |06:13 WIB
Presiden Persibo Bojonegoro Keberatan dengan Putusan PT LIB Terkait Laga Kontra Deltras FC
Persibo Bojonegoro kecewa dengan keputusan PT LIB dan PSSI (Foto: Instagram/@persibo.bojonegoro)
JAKARTA - Presiden Persibo Bojonegoro, Deddy Adrianto Wibowo, mengaku kecewa dengan putusan PT LIB terkait laga kontra Deltras FC dalam lanjutan Liga 2 2024-2025. Ia meminta operator hingga PSSI untuk meninjau ulang surat keputusan tersebut karena cukup merugikan klubnya.

PT LIB resmi mengumumkan keputusan terkait status pertandingan Deltras FC kontra Persibo Bojonegoro yang berlangsung pada Sabtu 11 Januari 2025. Mereka memutuskan gol Laskar Angling Dharma pada menit 90+4 dibatalkan.

1. Ricuh

Deltras Sidoarjo vs Persibo Bojonegoro (Foto: Instagram/@persibo.bojonegoro)
Deltras FC vs Persibo Bojonegoro (Foto: Instagram/@persibo.bojonegoro)

Saat itu, kericuhan pun terjadi hingga beberapa pemain Persibo mengalami luka-luka. Karena itu, PT LIB juga memutuskan untuk mengulang kembali laga tersebut dengan keunggulan 1-0 untuk Deltras.

Padahal jika gol tak dianulir, Persibo bisa mencuri poin karena bermain imbang 1-1. Kini, kedua tim pun harus menggelar laga di lokasi netral, yakni di Stadion Sasana Krida AAU, Yogyakarta, pada Sabtu 18 Januari 2025 sore WIB.

Deddy menyampaikan keberatan atas surat keputusan yang diberikan PT LIB. Ia kecewa karena klubnya selama ini selalu mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Yang lebih mengecewakan lagi, tak ada yang peduli dengan kondisi pemainnya yang luka-luka akibat insiden itu.

“Saya selaku Presiden Klub Persibo Bojonegoro menyampaikan kekecewaan atas surat dari PT Liga Indonesia. Hal ini merefleksikan bagaimana sepakbola Indonesia berjalan. Keputusan dari LIB ini akan berdampak besar kepada Sepakbola Indonesia di masa yang akan datang,” kata Deddy dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia, Kamis 16 Januari 2025.

2. Tak Diperhatikan

Setidaknya ada lima pemain Persibo yang mengalami luka-luka yang saat ini sedang menjalani perawatan. Dengan kondisi yang seperti itu, Deddy heran mengapa PT LIB tidak mempertimbangkan hal lain ketika menulis surat untuk melanjutkan pertandingan.

“Sejujurnya kami belum pernah melihat hal seperti ini terjadi sebelumnya di dunia sepakbola. Kami sangat kecewa dengan keputusan ini,” ucap Deddy.

 

