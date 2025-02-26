Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Daftar Pemenang Penghargaan Individu Liga 2 2024-2025: Ramai Rumakiek Top Skor, Rafael Rafinha Pemain Terbaik!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |22:38 WIB
Daftar Pemenang Penghargaan Individu Liga 2 2024-2025: Ramai Rumakiek Top Skor, Rafael Rafinha Pemain Terbaik!
Penyerang PSIM Yogyakarta Rafael Rafinha pemain terbaik Liga 2 2024-2025. (Foto: Instagram/@raffinha07_
A
A
A

DAFTAR pemenang penghargaan individu Liga 2 2024-2025 akan diulas Okezone. PSIM Yogyakarta baru saja keluar sebagai juara Liga 2 2024-2025 setelah menang dramatis 2-1 atas Bhayangkara FC di final yang dilangsungkan di Stadion Manahan, Solo, Rabu (26/2/2025) malam WIB.

Tak hanya memenangkan trofi tim, PSIM Yogyakarta juga mewakilkan sang bomber, Rafael Rafinha, sebagai pemain terbaik. Salah satu faktor penyerang 32 tahun ini merebut gelar pemain terbaik karena tampil brilian sepanjang musim.

Rafael Rafinha terpilih sebagai pemain terbaik Liga 2 2024-2025. (Foto: Instagram/@raffinha07)
Rafael Rafinha terpilih sebagai pemain terbaik Liga 2 2024-2025. (Foto: Instagram/@raffinha07)

Ia pun mencetak banyak gol musim ini. Dari 22 laga bersama sang klub, penyerang asal Brasil ini mencetak 20 gol!

Sayangnya, gelar top skor gagal disabet Rafael Rafinha. Ia kalah tajam dari winger Persipura Jayapura, Ramai Rumakiek, yang mencetak 21 gol hanya dari 19 pertandingan.

Selain individu, operator kompetisi juga memberikan penghargaan kepada tim. Persijap Jepara yang finis di posisi tiga merebut gelar fairplay.

Tim besutan Widodo Cahyono Putro itu hanya menerima 39 kartu kuning, dan dua kartu merah selama kompetisi berlangsung. Catatan ini merupakan perolehan kartu terendah di antara tim-tim lain selama kompetisi Liga 2 2024-2025.

 

Halaman:
1 2
      
