Kisah Boaz Solossa yang Selamatkan Persipura Jayapura dari Jeratan Degradasi ke Liga 3 2025-2026

KISAH Boaz Solossa yang menjadi juru selamat Persipura Jayapura batal terdegradasi ke Liga 3 akan diulas Okezone. Boaz Solossa merupakan legenda hidup skuad Mutiara Hitam -julukan Persipura Jayapura.

Ia mengawali karier profesionalnya bersama Persipura Jayapura pada 2004 di usia 18 tahun. Tercatat selama 17 tahun (2004-2021), Boaz Solossa memperkuat klub yang bermarkas di Stadion Mandala, Jayapura tersebut.

1. Boaz Solossa Bersinar Bersama Persipura Jayapura

Dalam periode tersebut, Boaz Solossa memenangkan tiga gelar Liga Indonesia, yakni pada 2008–09, 2010–11, 2013. Selain itu, Boaz Solossa juga selalu menjadi top skor ketika Persipura Jayapura menjadi kampiun Liga Indonesia.

Singkat kata pada 2021, Boaz Solossa meninggalkan Persipura Jayapura. Ia sempat berpindah-pindah klub ke Borneo FC, PSS Sleman dan Persewar Waropen. Sampai akhirnya pada September 2024, Boaz Solossa kembali ke Persipura Jayapura.

Sayangnya, Boaz Solossa gagal mengangkat Persipura Jayapura promosi ke Liga 1 2025-2026. Jangankan promosi, Persipura Jayapura justru harus tampil di relegation round. Di Grup K relegation round, Persipura Jayapura finis di posisi tiga di bawah Persikas dan Persipal.

2. Boaz Solossa Selamatkan Persipura Jayapura dari Jeratan Degradasi

Alhasil, Persipura Jayapura dipertemukan dengan Persibo Bojonegoro di playoff degradasi. Laga playoff ini digelar di Stadion Mandala, Jayapura, pada Jumat (28/2/2025) siang WIB. Dalam laga ini, Persipura Jayapura unggul lebih dulu via aksi Ramai Rumakiek pada menit 39.