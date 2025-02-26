Hasil PSIM Yogyakarta vs Bhayangkara FC di Final Liga 2 2024-2025: Penantian 20 Tahun, PSIM Yogyakarta Sabet Gelar Juara!

HASIL PSIM Yogyakarta vs Bhayangkara FC di final Liga 2 2024-2025 akan diulas Okezone. PSIM Yogyakarta sukses menyabet gelar juara.

Dengan begitu, selesai sudah penantian 20 tahun bagi Brajamusti, The Maident, serta masyarakat Yogyakarta. Gelar juara kasta kedua itu didapat setelah PSIM Yogyakarta berhasil membungkam Bhayangkara Presisi FC 2-1 di partai final.

Pertandingan itu digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Rabu (26/2/2025) sore WIB. Dengan kemenangan ini, PSIM Yogyakarta mengakhiri puasa gelar selama 20 tahun.

Terakhir kali mereka memenangkan trofi adalah saat mengalahkan Persiwa Wamena (2-1) di final Divisi Satu Ligina. Laga itu digelar pada 4 September 2005.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSIM Yogyakarta mengawali pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi. Anak asuh Erwan Hendarwanto mengurung pertahanan Bhayangkara Presisi FC dengan serangan dari sisi sayap.

Meski begitu, Bhayangkara FC masih tampil solid sepanjang awal babak pertama. Serangan PSIM Yogyakarta selalu bisa dihentikan, meski harus dengan pelanggaran.

Pada menit ke-9, salah satu pemain PSIM Yogyakarta dilanggar keras tak jauh dari kotak penalti. Rafael De Sa Rodrigues atau dikenal dengan Rafinha menjadi eksekutor tendangan bebas.

Tendangan melengkung dari Rafael Rafinha (9') berhasil merobek jala gawang Bhayangkara Presisi FC. Gol tercipta, Stadion Manahan bergetar karena sorak sorai dari suporter, PSIM Yogyakarta unggul 1-0.

Setelah gol itu, Bhayangkara FC mencoba untuk mencari gol penyama kedudukan. Frengku Missa dan kolega menghujani pertahanan PSIM Yogyakarta dengan serangan masif, namun tak efektif.

Pada akhirnya, beberapa peluang yang tercipta tak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh kedua tim. Babak pertama pun selesai untuk keunggulan PSIM Yogyakarta atas Bhayangkara Presisi FC 1-0.

Babak Kedua

Saat kedua tim turun minum, hujan deras mengguyur Stadion Manahan. Namun, laga tetap dilanjutkan di babak kedua. Baru berjalan sekitar dua menit, wasit memutuskan pertandingan harus berhenti.

Sebab, kondisi lapangan yang tergenang cukup tinggi tak memungkinkan laga dilanjutkan. Panitia pelaksana pun mengumumkan laga ditunda sekitar 30 menit.

Namun nyatanya, hujan deras membuat genangan semakin meninggi dan menyebar di beberapa titik lapangan. Akhirnya, laga sempat tertunda hingga 1,5 jam.

Pertandingan baru dimulai kembali tepat pukul 17.31. Kedua tim langsung menampilkan permainan saling serang sejak awal pertandingan babak kedua.

Walau demikian, serangan PSIM Yogyakarta yang dipimpin oleh Rafael Rafinha terpantau lebih efektif. Laskar Mataram mendapat peluang emas lewat Roken Tampubolon, namun tendangannya masih bisa dihalau Awan Setho.

Memasuki menit ke-65, Bhayangkara FC melancarkan serangan masif dari sisi kanan pertahanan PSIM Yogyakarta. Hasilnya manis, Felipe Silva (71') sukses mencetak gol penyama kedudukan lewat tandukkan keras.

Setelah gol itu, kedua tim bermain ofensif untuk mencuri keunggulan. Akan tetapi tidak ada gol tambahan tercipta hingga pertandingan selesai. Laga pun harus dilanjut ke babak perpanjangan waktu.