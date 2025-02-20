Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Mantan Pemain Persib Bandung yang Melatih di Liga 2 Indonesia, Nomor 1 Pernah Jadi Juru Taktik PSIM Yogyakarta

Wikku D. Nugroho , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |02:27 WIB
3 Mantan Pemain Persib Bandung yang Melatih di Liga 2 Indonesia, Nomor 1 Pernah Jadi Juru Taktik PSIM Yogyakarta
3 Mantan Pemain Persib Bandung yang Melatih di Liga 2 Indonesia. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

ADA beberapa mantan pemain Persib Bandung yang pernah melatih di klub Liga 2 Indonesia. Bahkan salah satunya ada yang berstatus sebagai pemain asing.

Persib Bandung merupakan salah satu klub tersukses di Liga Indonesia. Klub berjuluk Maung Bandung ini pun digadang-gadang akan menjuarai Liga 1 musim 2023-2024 ini usai unggul poin cukup jauh dengan Persebaya Surabaya yang menempati posisi kedua, yakni 9 poin.

Di balik kesuksesan Persib Bandung, ada beberapa nama mantan pemain mereka yang tercatat sempat melatih klub Liga 2 Indonesia. Ini mereka lakukan setelah gantung sepatu alias pensiun dari dunia si kulit bundar.

Lantas, siapa saja mantan pemain Persib Bandung yang melatih di Liga 2 Indonesia? Melansir berbagai sumber berikut ulasannya.

Berikut 3 Mantan Pemain Persib Bandung yang Melatih di Liga 2 Indonesia:

3. Herrie Setiawan

5 Pesepakbola Legendaris Persib Bandung
5 Pesepakbola Legendaris Persib Bandung

Mantan pemain Persib Bandung yang pernah melatih di Liga 2 Indonesia mari kita awali dari nama Herrie Setiawan. Pria kelahiran Makassar ini membela Maung Bandung pada tahun 1996.

Sayangnya selama tujuh musim main di Persib Bandung Herrie tak mampu meraih gelar apapun. Selain jadi pelatih interim skuad Maung Bandung pada 2016, ia juga pernah membesut klub Liga 2, PSGC Ciamis pada Mei-Desember 2019.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185016/timnas_malaysia_vs_nepal-AE6I_large.jpg
5 Negara ASEAN yang Alami Lonjakan Ranking FIFA Terbanyak per November 2025, Nomor 1 Mulai Dekati Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185006/trofi_piala_dunia-JpU5_large.jpg
3 Pemain Super League yang Diprediksi Tampil di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Bintang Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/49/3184049/persib_bandung_raih_banyak_keuntungan_jika_gabung_cfg_persibcoid-Ib4D_large.jpg
5 Keuntungan Persib Bandung jika Gabung City Football Group, Nomor 1 Eliano Reijnders Bisa Main di Manchester City!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183047/timnas_jepang_u_17_siap_tempur_di_32_besar_piala_dunia_u_17_2025_fifa-ieYJ_large.jpg
4 Negara Asia yang Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Dihajar Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1647909/klasemen-liga-inggris-mu-gagal-tembus-5-besar-arsenal-nyaman-di-puncak-him.webp
Klasemen Liga Inggris: MU Gagal Tembus 5 Besar, Arsenal Nyaman di Puncak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/erick_thohir.jpg
Timur Kapadze Latih Timnas Indonesia? Erick Thohir Beri Respons Mengejutkan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement