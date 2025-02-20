Kisah Arema FC Berusaha Jaga Kondisi Fisik saat Laga Tertunda 1 Jam Akibat Lapangan Kebanjiran

KISAH Arema FC yang berusaha jaga kondisi fisik saat laga tertunda 1 jam akibat lapangan kebanjiran menarik diulas. Momen itu terjadi saat Arema FC melawan PSS Sleman di lanjutan Liga 1 musim 2024-2025.

Ya, laga tersebut sempat tertunda kick off-nya. Penundaan kick off ini bahkan sampai mencapai satu jam lebih dari jadwal awal pukul 15.30 WIB pada Senin 17 Februari 2025.

Penyebabnya, lapangan pertandingan banjir. Kru dan panitia pelaksana (Panpes) terpaksa membersihkan air di lapangan yang menggenangi.

Kick off pun baru bisa dilakukan pukul 16.55 WIB, setelah lapangan dinyatakan bersih. Hal ini mempengaruhi kondisi pemain yang tertunda sehingga mempengaruhi kondisi fisik pemain.

1. Kondisi Pemain

Julian Guevara, pemain Arema FC mengakui tertundanya kick off akibat banjir di lapangan sempat membuat persiapan pemain terganggu. Tapi hal itu tak ia permasalahkan, sebab pemain sudah diberikan instruksi khusus oleh tim kepelatihan selama satu jam untuk menjaga kondisi tubuh.

"Kita persiapan sama-sama, kita tunggu fokus, kita ikuti instruksi pelatih sebelum pertandingan dengan baik," kata Julian Guevara, usai pertandingan.

Baginya, mempersiapkan kondisi fisik usai pertandingan yang ditunda hal yang penting. Karena itu, ia dan rekan-rekannya hanya fokus mempersiapkan kondisi fisiknya.

"Kita siap lagi untuk memulai pertandingan. Kita tahu pertandingan ini penting bagi kita, tapi kita harus fokus 90 menit," ucap pesepakbola asal Kolombia ini.