PSS Sleman Langsung Ganti Mazola Junior dengan Pieter Huistra Usai Dibantai Arema FC 2-6

YOGYAKARTA – PSS Sleman langsung menunjuk Pieter Huistra sebagai pelatih baru usai memutus kontrak Mazola Junior. Pria asal Belanda itu akan menangani Super Elja di sisa 11 pekan Liga 1 2024-2025.

Sebelum pergantian pelatih itu, PSS baru saja dipermalukan Arema FC dengan skor 2-6 dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur, Senin 17 Februari sore WIB.

1. Dua Kali

Itu berarti PSS sudah dua kali ganti pelatih di musim ini. Sebelumnya, mereka memecat Wagner Lopes dan digantikan Mazola. Kini, Huistra yang bercokol sebagai pelatih.

“Kami sangat senang menyambut pelatih baru kami Pieter Huistra. Selamat bekerja, hadirkan banyak kemenangan untuk Super Elja di sisa musim ini, coach!” tulis akun PSS, Rabu (19/2/2025).

2. Hasil Buruk

PSS sendiri pada Selasa 18 Februari 2025 malam resmi mengumumkan perpisahan dengan Mazola. Pria asal Brasil itu hanya mencatatkan lima kali menang, dua imbang, dan sembilan kali kalah.

Bahkan, Hokky Caraka dan kawan-kawan menelan empat kekalahan beruntun. Mereka tumbang 2-4 dari Semen Padang FC, 0-1 dari Borneo FC Samarinda, 1-2 dari Bali United FC, dan terakhir dibantai Arema FC dengan skor 2-6.