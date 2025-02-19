Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSS Sleman Malu Usai Dilibas Arema FC 2-6 di Liga 1 2024-2025

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |04:43 WIB
PSS Sleman Malu Usai Dilibas Arema FC 2-6 di Liga 1 2024-2025
Arema FC vs PSS Sleman berakhir dengan skor 6-2 di Liga 1 2024-2025 (Foto: Arema FC)
A
A
A

BLITAR – PSS Sleman malu usai dilibas Arema FC 2-6 di Liga 1 2024-2025. Padahal, mereka sempat unggul 2-1 hingga akhir babak pertama.

Laga Arema FC vs PSS Sleman itu berlangsung di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur, Senin 17 Februari 2025 sore WIB. Menit-menit awal pertandingan tersebut berlangsung seru.

1. 2-1

PSS Sleman vs Semen Padang (Foto: Instagram/@pssleman)

Bayu Setiawan membawa Arema unggul cepat di menit kedua. Namun, PSS menyarangkan dua gol kilat lewat Gustavo Tocantins (3’) dan Nicolao Dumitru (8’).

Sayangnya, di babak kedua, gawang tim tamu diberondong lima gol. Dalberto Luan (49’, 82’), Charles Lokolingoy (53’), Muhammad Rafli (90+12’), dan Arkhan Fikri (90+17’), memastikan kemenangan.

2. Bagus

Pelatih Mazola Junior menyatakan, timnya bermain bagus di babak pertama. Hal ini membuat Arema FC hanya bisa menciptakan peluang dari bola-bola mati saja.

"Di babak kedua pertandingan justru kami tidak dapat sukses dan terjadi kesalahan, sehingga terjadi gol. Jadi gol kedua kita adalah murni dari kesalahan kami," kata Mazola, dikutip Rabu (19/2/2025).

 

