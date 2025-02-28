Hasil Persipura Jayapura vs Persibo Bojonegoro di Playoff Degradasi Liga 2 2024-2025: Menang 2-1, Mutiara Hitam Batal Turun Kasta

JAYAPURA – Persipura Jayapura berhasil merebut kemenangan penting atas Persibo Bojonegoro di playoff degradasi Liga 2 2024-2025, pada Jumat (28/2/2025) sore WIB. Bermain di Stadion Mandala, Jayapura, Papua, tim berjuluk Mutiara Hitam itu sukses menang dengan skor 2-1.

Itu berarti Persipura selamat dari degradasi ke Liga 3 alias Liga Nusantara musim depan. Persibo yang kalah mau tak mau harus turun kasta di musim 2025-2026 mendatang.

1. Jalannya Pertandingan

Persipura bermain sebagai tim tuan rumah. Laga dimainkan di markas Persipura karena jumlah poin Mutiara Hitam lebih banyak dari Persibo.

Keuntungan itu pun dimanfaatkan dengan baik oleh Persipura. Terbukti, meski mendapatkan perlawanan yang ketat dari tim tamu, Persipura mampu unggul di babak pertama berkat gol David Rumakiek di menit 39.

Persipura Jayapura vs Persibo Bojonegoro. (Foto: Instagram/persibo.bojonegoro)

Memasuki babak kedua, Persibo sempat menyamakan kedudukan lewat Saha Osas di menit 70. Skor 1-1 itu bertahan hingga laga nyaris usai.

Beruntung, Persipura mendapatkan hadiah penalti di menit-menit akhir. Urbanus Lasol yang dipercaya menjadi pengeksekutor sukses mencetak gol penalti pada menit ke-90.

Skor 2-1 itu bertahan hingga laga usai. Persipura dipastikan bertahan di Liga 2 musim 2025-2026, sementara Persibo turun dan bermain di Liga 3 2025-2026.