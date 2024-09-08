Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kalahkan Gresik United 2-1 di Laga Pembuka Liga 2 2024-2025, Pelatih Persibo Bojonegoro: Ini Kemenangan Penting!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |05:10 WIB
Kalahkan Gresik United 2-1 di Laga Pembuka Liga 2 2024-2025, Pelatih Persibo Bojonegoro: Ini Kemenangan Penting!
Persibo Bojonegoro menang tipis 2-1 atas Gresik United di laga pembuka Liga 2 2024-2025 (Foto: Instagram/Persibo Bojonegoro)
A
A
A

PERSIBO Bojonegoro berhasil membuka pertandingan perdana Grup 3 Pegadaian Liga 2 2024-2025 dengan mengalahkan Gresik United 2-1. Sang pelatih, Regi A. Yonatha, pun puas dan bangga dengan hasil positif yang didapat anak buahnya kendati masih banyak yang perlu dievaluasi.

Bermain di Stadion Letjen H. Soedirman, Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu (7/9/2024) sore WIB, Laskar Angling Dharma -julukan Persibo- unggul cepat pada menit ketujuh lewat gol Osas Saha. Kemudian, mereka mampu menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit 24 via gol Jahanbakshsh Zahir Taher.

Enam menit berselang, Gresik United membalas lewat gol Azamat Abdullaev. Setelah itu, pertandingan berjalan cukup sengit di babak kedua di mana kedua tim saling jual beli serangan.

Bahkan, situasi sempat memanas di menit-menit akhir karena terjadi sejumlah pelanggaran kontroversial yang diputuskan oleh wasit. Namun, situasi bisa diredam, tetapi tidak ada gol lagi yang tercipta hingga laga berakhir sehingga Persibo mengakhiri laga sebagai pemenang.

Regi pun menilai hasil positif ini bukanlah kemenangan yang mudah untuk didapat oleh timnya. Oleh karena itu, banyak pelajaran berharga yang dipetik oleh para pemainnya usai membungkam Gresik United.

“Kita semua sepakat bahwa pertandingan pertama enggak selalu mudah. Hari ini kami banyak belajar bahwa kekurangan-kekurangan itu ada dan itu membuat kami belajar,” kata Regi dalam konferensi pers pasca laga, Sabtu (7/9/2024).

“Saya pikir sangat penting sekali hari ini, apresiasi untuk para pemain dan supporter. Dan hari ini kita belajar banyak hal, bukan hanya dari segi taktikal tapi juga mental pemain karena di menit-menit akhir banyak kita hilang fokus karena hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/49/3118200/boaz_solossa_selamatkan_persipura_jayapura_dari_jeratan_degradasi_ke_liga_3-P4Cs_large.jpg
Kisah Boaz Solossa yang Selamatkan Persipura Jayapura dari Jeratan Degradasi ke Liga 3 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/49/3118179/persipura_jayapura_vs_persibo_bojonegoro-J3oy_large.jpg
Hasil Persipura Jayapura vs Persibo Bojonegoro di Playoff Degradasi Liga 2 2024-2025: Menang 2-1, Mutiara Hitam Batal Turun Kasta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/49/3117798/psim_yogyakarta-bDWw_large.jpg
Juarai Liga 2 2024-2025, Pelatih PSIM Yogyakarta: Sudah Suratan Takdir, Patut Disyukuri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/49/3117633/rafael_rafinha_pemain_terbaik_liga_2_2024_2025-kwRg_large.jpg
Daftar Pemenang Penghargaan Individu Liga 2 2024-2025: Ramai Rumakiek Top Skor, Rafael Rafinha Pemain Terbaik!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656453/cedera-janice-tjen-mundur-di-babak-semifinal-tenis-perorangan-sea-games-2025-htm.webp
Cedera, Janice Tjen Mundur di Babak Semifinal Tenis Perorangan SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/robi_syianturi_merebut_medali_emas_nomor_maraton_s.jpg
Robi Syianturi Lelang Jersey Emas SEA Games 2025, Aksi Nyata Bantu Korban Bencana Sumatra
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement