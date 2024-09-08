Kalahkan Gresik United 2-1 di Laga Pembuka Liga 2 2024-2025, Pelatih Persibo Bojonegoro: Ini Kemenangan Penting!

PERSIBO Bojonegoro berhasil membuka pertandingan perdana Grup 3 Pegadaian Liga 2 2024-2025 dengan mengalahkan Gresik United 2-1. Sang pelatih, Regi A. Yonatha, pun puas dan bangga dengan hasil positif yang didapat anak buahnya kendati masih banyak yang perlu dievaluasi.

Bermain di Stadion Letjen H. Soedirman, Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu (7/9/2024) sore WIB, Laskar Angling Dharma -julukan Persibo- unggul cepat pada menit ketujuh lewat gol Osas Saha. Kemudian, mereka mampu menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit 24 via gol Jahanbakshsh Zahir Taher.

Enam menit berselang, Gresik United membalas lewat gol Azamat Abdullaev. Setelah itu, pertandingan berjalan cukup sengit di babak kedua di mana kedua tim saling jual beli serangan.

Bahkan, situasi sempat memanas di menit-menit akhir karena terjadi sejumlah pelanggaran kontroversial yang diputuskan oleh wasit. Namun, situasi bisa diredam, tetapi tidak ada gol lagi yang tercipta hingga laga berakhir sehingga Persibo mengakhiri laga sebagai pemenang.

Regi pun menilai hasil positif ini bukanlah kemenangan yang mudah untuk didapat oleh timnya. Oleh karena itu, banyak pelajaran berharga yang dipetik oleh para pemainnya usai membungkam Gresik United.

“Kita semua sepakat bahwa pertandingan pertama enggak selalu mudah. Hari ini kami banyak belajar bahwa kekurangan-kekurangan itu ada dan itu membuat kami belajar,” kata Regi dalam konferensi pers pasca laga, Sabtu (7/9/2024).

“Saya pikir sangat penting sekali hari ini, apresiasi untuk para pemain dan supporter. Dan hari ini kita belajar banyak hal, bukan hanya dari segi taktikal tapi juga mental pemain karena di menit-menit akhir banyak kita hilang fokus karena hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan,” tambahnya.