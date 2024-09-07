Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persibo Bojonegoro vs Gresik United di Liga 2 2024-2025: Laskar Angling Darma Menang 2-1!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |17:37 WIB
Hasil Persibo Bojonegoro vs Gresik United di Liga 2 2024-2025: Laskar Angling Darma Menang 2-1!
Persibo Bojonegoro menang 2-1 atas Gresik United di laga pembuka Liga 2 2024-2025 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

BOJONEGORO – Hasil Persibo Bojonegoro vs Gresik United di Liga 2 2024-2025 sudah diketahui. Duel di Stadion Letjend H. Soedirman, Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu (7/9/2024) sore WIB, itu berakhir 2-1 untuk Laskar Angling Darma.

Gol bagi tuan rumah dicetak Osas Saha (10’) dan Jahanbakshs Zabihi Taher (25’). Sementara, tim tamu membalas lewat Azamay Abdullaev (26’).

Tarian Wayang Thengul membuka Liga 2 2024-2025 di Bojonegoro (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

Jalannya Pertandingan

Persibo langsung tancap gas menyerang begitu laga dimulai. Mereka memaksa Gresik United bertahan cukup dalam.

Hasilnya, belum ada 10 menit laga berjalan, Persibo sukses memecah kebuntuan. Lewat sebuah kemelut di depan gawang lawan, Osas Saha melepaskan tendangan keras dari jarak dekat yang menggetarkan jala gawang tim tamu.

Tertinggal satu gol, Gresik United baru mulai bermain keluar untuk menyerang. Beberapa kali aksi dari Renan da Silva membuat pertahanan tim tuan rumah terancam tapi tak cukup untuk menciptakan peluang matang.

Pada menit 25, justru Laskar Angling Darma -julukan Persibo- yang berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Kali ini giliran sepakan mendatar Jahanbakshs Zabihi Taher yang menjebol gawang Gresik United.

Tak lama berselang, Gresik United sukses memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat gol Azamay Abdullaev. Pada menit 37, tim tamu kembali mengancam lewat tendangan bebas Renan Silva yang masih bisa dihalau Gerri Martin.

Persibo sesekali mencoba melancarkan serangan balik di menit-menit akhir. Namun, sampai turun minum belum ada gol lagi yang tercipta. Tim tuan rumah pun unggul 2-1 di babak pertama.

Persibo mampu menguasai jalannya pertandingan di menit-menit awal. Sebuah tendangan jarak jauh dari Fernando Pahabol pun nyaris membuahkan gol pada menit 48, tetapi bola masih melambung di atas mistar gawang.

Tiga menit kemudian, Gresik United langsung balas mengancam lewat sontekan Maksimovic Dorde yang mengarah tepat ke pelukan Gerri Martin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/49/3118200/boaz_solossa_selamatkan_persipura_jayapura_dari_jeratan_degradasi_ke_liga_3-P4Cs_large.jpg
Kisah Boaz Solossa yang Selamatkan Persipura Jayapura dari Jeratan Degradasi ke Liga 3 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/49/3118179/persipura_jayapura_vs_persibo_bojonegoro-J3oy_large.jpg
Hasil Persipura Jayapura vs Persibo Bojonegoro di Playoff Degradasi Liga 2 2024-2025: Menang 2-1, Mutiara Hitam Batal Turun Kasta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/49/3117798/psim_yogyakarta-bDWw_large.jpg
Juarai Liga 2 2024-2025, Pelatih PSIM Yogyakarta: Sudah Suratan Takdir, Patut Disyukuri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/49/3117633/rafael_rafinha_pemain_terbaik_liga_2_2024_2025-kwRg_large.jpg
Daftar Pemenang Penghargaan Individu Liga 2 2024-2025: Ramai Rumakiek Top Skor, Rafael Rafinha Pemain Terbaik!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1656229/start-mulus--trengginas-timnas-futsal-indonesia-pesta-gol-51-kontra-myanmar-di-sea-games-2025-het.webp
Start Mulus & Trengginas! Timnas Futsal Indonesia Pesta Gol 5-1 Kontra Myanmar di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/petenis_putri_indonesia_janice_tjen.jpg
Janice Tjen dan Christo/Dila ke Semifinal, Tenis Indonesia Dipastikan Tambah Medali SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement