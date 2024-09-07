Hasil Persibo Bojonegoro vs Gresik United di Liga 2 2024-2025: Laskar Angling Darma Menang 2-1!

BOJONEGORO – Hasil Persibo Bojonegoro vs Gresik United di Liga 2 2024-2025 sudah diketahui. Duel di Stadion Letjend H. Soedirman, Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu (7/9/2024) sore WIB, itu berakhir 2-1 untuk Laskar Angling Darma.

Gol bagi tuan rumah dicetak Osas Saha (10’) dan Jahanbakshs Zabihi Taher (25’). Sementara, tim tamu membalas lewat Azamay Abdullaev (26’).

Jalannya Pertandingan

Persibo langsung tancap gas menyerang begitu laga dimulai. Mereka memaksa Gresik United bertahan cukup dalam.

Hasilnya, belum ada 10 menit laga berjalan, Persibo sukses memecah kebuntuan. Lewat sebuah kemelut di depan gawang lawan, Osas Saha melepaskan tendangan keras dari jarak dekat yang menggetarkan jala gawang tim tamu.

Tertinggal satu gol, Gresik United baru mulai bermain keluar untuk menyerang. Beberapa kali aksi dari Renan da Silva membuat pertahanan tim tuan rumah terancam tapi tak cukup untuk menciptakan peluang matang.

Pada menit 25, justru Laskar Angling Darma -julukan Persibo- yang berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Kali ini giliran sepakan mendatar Jahanbakshs Zabihi Taher yang menjebol gawang Gresik United.

Tak lama berselang, Gresik United sukses memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat gol Azamay Abdullaev. Pada menit 37, tim tamu kembali mengancam lewat tendangan bebas Renan Silva yang masih bisa dihalau Gerri Martin.

Persibo sesekali mencoba melancarkan serangan balik di menit-menit akhir. Namun, sampai turun minum belum ada gol lagi yang tercipta. Tim tuan rumah pun unggul 2-1 di babak pertama.

Persibo mampu menguasai jalannya pertandingan di menit-menit awal. Sebuah tendangan jarak jauh dari Fernando Pahabol pun nyaris membuahkan gol pada menit 48, tetapi bola masih melambung di atas mistar gawang.

Tiga menit kemudian, Gresik United langsung balas mengancam lewat sontekan Maksimovic Dorde yang mengarah tepat ke pelukan Gerri Martin.