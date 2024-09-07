Tarian Wayang Thengul Iringi Pembukaan Pegadaian Liga 2 2024-2025 di Bojonegoro

BOJONEGORO – Pegadaian Liga 2 2024-2025 telah resmi dimulai pada Sabtu (7/9/2024) sore WIB di Stadion Letjend H. Soedirman, Bojonegoro, Jawa Timur. Pertandingan antara Persibo Bojonegoro kontra Gresik United menjadi pembukanya.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, acara dimulai dengan penampilan tarian Wayang Thengul. Kesenian tersebut merupakan khas daerah Bojonegoro.

Anak-anak yang tampil pun dengan gemulai menunjukkan kelihaian mereka membawakan tari Wayang Thengul. Tarian ini sendiri bisa dibilang lekat dengan sepakbola.

Sebab, para penari menggunakan topeng untuk membawakan tarian ini yang menampilkan beberapa ekspresi. Nah, ekspresi tersebut sama seperti yang ditunjukkan pelatih atau pemain yang sedang merumput selama 90 menit.

Para penari juga diiringi oleh puluhan anak-anak yang membawa bendera Liga 2 dan pesertanya. Mereka terlihat sangat bersemangat.

Ribuan suporter Persibo pun menyemarakkan acara pembukaan Liga 2 2024-2025. Dengan berbagai atribut berwarna khas klub kesayanganya, Oranye-Hitam, mereka sangat antusias menyaksikan pagelaran ini.