HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Gresik United dan Persibo Bojonegoro Komentari Regulasi Pemain U-21 di Liga 2 2024-2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |04:35 WIB
Pelatih Gresik United dan Persibo Bojonegoro Komentari Regulasi Pemain U-21 di Liga 2 2024-2025
Persibo Bojonegoro vs Gresik United di Liga 1 2024-2025 (Foto: Andhika Khoirul Huda/MPI)
PERATURAN baru Pegadaian Liga 2 2024-2025 soal kewajiban setiap klub memainkan pemain U-21 di setiap pertandingan selama 90 menit mendapat respons yang berbeda dari pelatih Gresik United dan Persibo Bojonegoro, yang memainkan laga pembuka musim ini. Ada yang mengaku kesulitan dengan aturan tersebut, tetapi ada pula yang sudah bisa mengatasinya di awal musim ini.

Ya, mulai musim 2024-2025, semua klub yang berkompetisi di Liga 2 wajib mendaftarkan minimal lima pemain muda di bawah usia 21 tahun alias U-21. Angka tersebut bertambah dari musim sebelumnya yang mewajibkan mereka memiliki tiga pemain muda U-21 di dalam skuad mereka.

Kemudian, ada perubahan soal ketentuan menit bermain para pemain U-21 di Liga 2. Pada musim ini setiap klub wajib memainkan para pemain mudanya selama 90 menit. Angka tersebut bertambah dari hanya minimal 45 menit saja musim lalu.

Gresik United dan Persibo pun menjadi dua tim yang pertama merasakan peraturan tersebut karena memainkan laga pembuka Liga 2 2024/2025 pada Sabtu (7/9/2024) di Stadion Letjend H. Soedirman, Bojonegoro, Jawa Timur. Hasilnya, tim tuan rumah menang dengan skor 2-1.

Selepas pertandingan, Pelatih Gresik United, Stefan Keeltjes, menilai aturan U-21 cukup membuat timnya kesulitan di awal musim ini. Pasalnya, dia kesulitan untuk mendapatkan pemain U-21 yang memiliki kualitas yang setara dengan para pemain senior dan juga pemain asing.

"Kalau kesulitan pasti, kalau menurut saya bukan cuma Gresik United. Pasti setiap tim pasti kesulitan. Kita cari pemain U-21 yang levelnya udah setara Karena U-21 kan rata-rata berangkatnya dari EPA," kata Keeltjes dalam konferensi pers pasca laga, Sabtu (7/9/2024).

