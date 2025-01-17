Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Laga Espanyol vs Valladolid di La Liga 2024-2025

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |17:03 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Laga Espanyol vs Valladolid di La Liga 2024-2025
Saksikan laga Espanyol vs Valladolid di Vision Plus. (Foto: Vision+)
A
A
A

BANYAK laga menarik akan tersaji di pekan ke-20 La Liga 2024-2025 dan salah satunya adalah pertandingan Espanyol vs Real Valladolid, pada Sabtu 18 Januari 2025 pukul 03.00 WIB. Laga yang dimainkan di RCDE Stadium tersebut begitu krusial untuk kedua tim karena sama-sama berusaha menjauhi zona degradasi, laga tersebut bisa disaksikan di Vision+ dengan klik di sini untuk rasakan atmosfer ketegangannya!

Kedua tim yang berusaha mengakhiri rentetan hasil buruk mereka, Valladolid akan datang dengan semangat tinggi, bertekad untuk meneruskan raihan positif. Tim asuhan Paulo Pezzolano ini akan tampil impresif demi mencuri 3 poin penting dari kandang lawan.

Sementara itu, Espanyol yang main di kandang berusaha mempertahankan peluang terbaiknya untuk memberikan performa apik dan pertahanan solid. Kemenangan akan menjadi misi berharga di depan Los Periquitos.

Jangan lewatkan laga bergengsi yang dipenuhi misi dan ambisi! Catat jadwal pertandingannya dan streaming di Vision+:

Espanyol vs Villarrrel. La Liga
Espanyol vs Villarrrel. La Liga

Jadwal Siaran Langsung Espanyol vs Valladolid di Vision+

● Tanggal: Sabtu, 18 Januari 2025

● Kick-off: 03:00 WIB

● Venue: RCDE Stadium, Barcelona

● Channel: beIN Sports 3 Vision+

 

