3 Klub La Liga Spanyol yang Bisa Jadi Pelabuhan Calvin Verdonk, Nomor 1 Valencia!

SEBANYAK 3 klub La Liga Spanyol yang bisa menjadi pelabuhan Calvin Verdonk akan diulas Okezone. Calvin Verdonk saat ini berstatus fullback kiri andalan klub Eredivisie, NEC Nijmegen.

Terbaru, pemain andalan Timnas Indonesia ini masuk tim terbaik Eredivisie 2024-2025 edisi November 2024. Melihat catatan ini, Calvin Verdonk mencoba berkarier di tempat yang lebih tinggi, yakni membuka peluang merumput di Liga Spanyol.

“Saya selalu memimpikan La Liga ya, tapi Bundesliga juga,” kata Calvin Verdonk, Okezone mengutip dari kanal YouTube Thom Haye, The Haye Way.

Okezone melihat, tiga klub di bawah ini bisa menjadi pelabuhan Calvin Verdonk. Tim-tim ini bisa dijadikan bidikan karena berpeluang memberikan tempat utama bagi Calvin Verdonk. Siapa saja?

Berikut 3 klub La Liga Spanyol yang bisa menjadi Pelabuhan Calvin Verdonk:

3. Getafe





Diego Rico tidak memiliki pesaing di sektor kiri pertahanan Getafe. Ia selalu bermain dalam 15 laga yang dijalani Getafe di Liga Spanyol 2024-2025.

Namun, Diego Rico tidak terlalu memberikan kontribusi dalam segi penyerangan, yang mana hanya mencetak satu assist dari 15 pertandingan. Dalam posisi ini, Calvin Verdonk bisa masuk sebagai pengganti Diego Rico.