Cara Nonton Live Streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di Vision+

CARA nonton live streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di Vision+ akan diulas Okezone. Laga Timnas Indonesia vs Myanmar yang akan berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, pada Senin (9/12/2024) pukul 19.30 WIB itu dapat disaksikan secara live streaming dengan klik di sini.

Berikut Cara Nonton Live Streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di Vision+:

1. Download atau unduh aplikasi Vision+. Aplikasi ini bisa didapatkan di play store, app store atau akses melalui laman visionplus.id

2. Setelah itu login dengan memasukkan alamat email Anda atau nomor handphone.

3. Masuk ke home atau beranda.

4. Di home atau beranda terdapat banner Indonesia vs Myanmar, dan tinggal diklik.

Ya, perjuangan Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan dimulai hari ini. Pada matchday perdana Grup B, skuad Garuda akan melakoni laga tandang di markas Myanmar.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pun memprediksi laga takkan berjalan mudah bagi timnya. Sebab, Myanmar menurunkan pemain-pemain senior.

Kondisi ini tentu saja berbeda dengan Timnas Indonesia. Mayoritas pemain yang dibawanya ke skuad Garuda di ajang ini berusia 22 tahun.

“Kami datang ke Myanmar menjalani laga pertama ASEAN Cup 2024 dan saya rasa sulit karena Myanmar menggunakan pemain senior,” kata Shin Tae-yong dalam jumpa pers jelang lawan Myanmar, Minggu 8 Desember 2024.

“Kami datang ke sini juga sebagai persiapan untuk SEA Games dan Kualifikasi Piala Asia U-23 tahun depan. Harapannya pemain U-23 yang kami bawa mendapatkan banyak pengalaman di ASEAN Cup 2024,” lanjutnya.

“Saya harap bahwa turnamen ini bisa membawa banyak bekal positif untuk persiapan ke dua ajang tersebut tahun depan” ucap Shin Tae-yong.