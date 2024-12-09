Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cara Nonton Live Streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |16:32 WIB
Cara Nonton Live Streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di Vision+
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

CARA nonton live streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di Vision+ akan diulas Okezone. Laga Timnas Indonesia vs Myanmar yang akan berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, pada Senin (9/12/2024) pukul 19.30 WIB itu dapat disaksikan secara live streaming dengan klik di sini.

Timnas Indonesia

Berikut Cara Nonton Live Streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di Vision+:

1. Download atau unduh aplikasi Vision+. Aplikasi ini bisa didapatkan di play store, app store atau akses melalui laman visionplus.id

2. Setelah itu login dengan memasukkan alamat email Anda atau nomor handphone.

3. Masuk ke home atau beranda.

4. Di home atau beranda terdapat banner Indonesia vs Myanmar, dan tinggal diklik.

Ya, perjuangan Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan dimulai hari ini. Pada matchday perdana Grup B, skuad Garuda akan melakoni laga tandang di markas Myanmar.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pun memprediksi laga takkan berjalan mudah bagi timnya. Sebab, Myanmar menurunkan pemain-pemain senior.

Kondisi ini tentu saja berbeda dengan Timnas Indonesia. Mayoritas pemain yang dibawanya ke skuad Garuda di ajang ini berusia 22 tahun.

“Kami datang ke Myanmar menjalani laga pertama ASEAN Cup 2024 dan saya rasa sulit karena Myanmar menggunakan pemain senior,” kata Shin Tae-yong dalam jumpa pers jelang lawan Myanmar, Minggu 8 Desember 2024.

“Kami datang ke sini juga sebagai persiapan untuk SEA Games dan Kualifikasi Piala Asia U-23 tahun depan. Harapannya pemain U-23 yang kami bawa mendapatkan banyak pengalaman di ASEAN Cup 2024,” lanjutnya.

“Saya harap bahwa turnamen ini bisa membawa banyak bekal positif untuk persiapan ke dua ajang tersebut tahun depan” ucap Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/45/3190240/elkan_baggott_kini_eksis_bersama_ipswich_town_u_21_elkanbaggott-KtUd_large.jpg
Tolak Panggilan Timnas Indonesia, Elkan Baggott Kini Main di Ipswich Town U-21 meski Usianya Sudah 22 Tahun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190214/timnas_indonesia_pernah_bertemu_argentina_pada_19_juni_2023-H8VL_large.jpg
Media Argentina Sindir Jakarta Selaku Venue Laga Timnas Indonesia vs Argentina, tapi Dibela Presiden FIFA!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190204/timnas_indonesia-GWHK_large.jpg
Daftar Kegagalan Timnas Indonesia Sepanjang 2025: Mimpi Piala Dunia Pupus dan Hilangnya Dominasi di Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190123/foto_yang_dinilai_momen_shin_tae_yong_menampar_pemain_ulsan_hd_jung_seung_hyun_korfootballnews-1ETu_large.jpg
Media Korea Selatan Rilis Video Shin Tae-yong Tampar Pemain Ulsan HD, Ditertawai Pemain Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/11/1656479/latihan-cuma-sebulan-megawati-hangestri-bersyukur-raih-perunggu-di-sea-games-2025-kgu.webp
Latihan Cuma Sebulan, Megawati Hangestri Bersyukur Raih Perunggu di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/timnas_putri_indonesia.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia vs Thailand di Perebutan Perunggu SEA Games 2025, Live GTV!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement