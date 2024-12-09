Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Vietnam yang Wajib Diwaspadai Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Striker Naturalisasi!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |16:03 WIB
5 Pemain Timnas Vietnam yang Wajib Diwaspadai Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Striker Naturalisasi!
Nguyen Xuan Son atau Rafaelson Fernandes merupakan salah satu pemain Timnas Vietnam yang mesti diwaspadai Timnas Indonesia (Foto: VFF)
A
A
A

BERIKUT lima pemain Timnas Vietnam yang wajib diwaspadai Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Salah satunya adalah striker naturalisasi!

Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam pada matchday dua Grup B turnamen yang dulu bernama Piala AFF tersebut. Duel itu dijadwalkan berlangsung di Stadion My Dinh, Hanoi, Minggu 15 Desember 2024 malam WIB.

Logo Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 (Foto: ASEAN United)

Lalu, siapa saja lima pemain Timnas Vietnam yang wajib diwaspadai Timnas Indonesia? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Timnas Vietnam yang Wajib Diwaspadai Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

5. Khuat Van Khang

Timnas Vietnam

Pemain satu ini berposisi sebagai gelandang serang. Van Khang masih berusia 21 tahun tetapi punya statistik lumayan mentereng di musim ini (Liga Vietnam 2024-2025).

Pesepakbola berpostur 172 cm itu mengumpulkan dua gol dan empat assist dalam 12 pertandingan bersama klubnya Viettel FC. Catatan itu membuatnya layak untuk diwaspadai.

4. Nguyen Quang Hai

Nguyen Quang Hai

Pemain satu ini punya catatan 10 gol dalam 42 penampilan di semua kompetisi resmi bersama Vietnam. Satu di antara dasa gol itu dikemas ke gawang Timnas Indonesia pada Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia.

Namun, Quang Hai tidak terlalu mengilap musim ini. Gelandang serang CAHN FC itu baru mengukir empat assist dalam 11 laga di semua kompetisi pada level klub.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656349/lampaui-target-di-sea-games-2025-tim-judo-indonesia-dapat-bonus-tambahan-efj.webp
Lampaui Target di SEA Games 2025, Tim Judo Indonesia Dapat Bonus Tambahan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/26/rizky_ridho.jpg
Jadwal Pengumuman Puskas Award 2025 Malam Ini, Rizky Ridho Kalahkan Lamine Yamal?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement