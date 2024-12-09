5 Pemain Timnas Vietnam yang Wajib Diwaspadai Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Striker Naturalisasi!

Nguyen Xuan Son atau Rafaelson Fernandes merupakan salah satu pemain Timnas Vietnam yang mesti diwaspadai Timnas Indonesia (Foto: VFF)

BERIKUT lima pemain Timnas Vietnam yang wajib diwaspadai Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Salah satunya adalah striker naturalisasi!

Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam pada matchday dua Grup B turnamen yang dulu bernama Piala AFF tersebut. Duel itu dijadwalkan berlangsung di Stadion My Dinh, Hanoi, Minggu 15 Desember 2024 malam WIB.

Lalu, siapa saja lima pemain Timnas Vietnam yang wajib diwaspadai Timnas Indonesia? Simak ulasan berikut ini.

5. Khuat Van Khang





Pemain satu ini berposisi sebagai gelandang serang. Van Khang masih berusia 21 tahun tetapi punya statistik lumayan mentereng di musim ini (Liga Vietnam 2024-2025).

Pesepakbola berpostur 172 cm itu mengumpulkan dua gol dan empat assist dalam 12 pertandingan bersama klubnya Viettel FC. Catatan itu membuatnya layak untuk diwaspadai.

4. Nguyen Quang Hai





Pemain satu ini punya catatan 10 gol dalam 42 penampilan di semua kompetisi resmi bersama Vietnam. Satu di antara dasa gol itu dikemas ke gawang Timnas Indonesia pada Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia.

Namun, Quang Hai tidak terlalu mengilap musim ini. Gelandang serang CAHN FC itu baru mengukir empat assist dalam 11 laga di semua kompetisi pada level klub.