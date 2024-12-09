Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Myanmar vs Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Timnas Indonesia siap menghancurkan Myanmar di AMEC 2024 malam ini. (Foto: Instagram/@asnawi_bhr)

JADWAL siaran langsung Timnas Myanmar vs Timnas Indonesia di matchday pertama Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC) 2024 sudah diketahui. Jangan sampai salah, laga yang awalnya akan digelar pada Senin (9/12/2024) pukul 17.30 WIB mengalami pengunduran jadwal kick off menjadi 19.30 WIB.

Bermain di malam hari apakah menjadi kerugian atau keuntungan bagi Timnas Indonesia? Satu yang pasti, hasil positif diharapkan didapat Timnas Indonesia dalam laga nanti malam.

(Timnas Indonesia berlatih serius jelang melawan Myanmar. (Foto: PSSI)

Sebab, jika imbang apalagi kalah, jalan Timnas Indonesia untuk lolos semifinal ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 otomatis semakin berat. Hal itu karena dalam dua dari tiga laga tersisa, Timnas Indonesia masih akan menantang Vietnam (tandang) dan Filipina (kandang).

Duel melawan Vietnam dan Filipina dijamin menyulitkan bagi Timnas Indonesia. Di saat Timnas Indonesia bermaterikan pemain-pemain U-22, Vietnam dan Filipina menyertakan para pemain terbaiknya.

Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, membawa pemain yang mengantarkan Timnas Vietnam ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Beberapa di antaranya Do Duy Manh, Nguyen Quang Hai, Vu Van Tanh hingga Nguyen Tien Linh.

Sementara Timnas Filipina menyertakan pemain FC Grasshopers, Michael Kempter hingga sejumlah pemain asing yang berkarier di Liga Thailand. Namun, sebelum menatap laga melawan Filipina dan Vietnam, ada baiknya Timnas Indonesia fokus ke pertandingan versus Myanmar.