HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Myanmar vs Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 Malam Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |15:08 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Myanmar vs Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 Malam Ini
Pratama Arhan siap menghajar Myanmar di laga nanti malam. (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Myanmar vs Timnas Indonesia di matchday pertama Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC) Malam Ini, Senin (9/12/2024) pukul 19.30 WIB dapat klik di sini! Laga penuh gengsi akan digelar di Stadion Twuhunna, Yangon, Myanmar.

Laga ini praktis menentukan langkah Timnas Indonesia dan Myanmar di ajang dua tahunan ini. Jika ingin lolos ke semifinal ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, pantang bagi kedua tim mengalami hasil minor malam ini.

Daftar 24 pemain Timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024. (Foto: Okezone)

(Daftar 24 pemain Timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024. (Foto: Okezone)

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menganggap laga nanti malam akan berjalan sulit. Sebab, Timnas Indonesia yang menggunakan mayoritas pemain di bawah 22 tahun, dihadapkan dengan Myanmar yang mengandalkan skuad terbaiknya.

“Saya rasa laga akan berjalan sulit. Sebab, Myanmar menggunakan pemain senior,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang lawan melawan Myanmar, Minggu 8 Desember 2024.

Tergabung di Grup B, Timnas Indonesia akan bertemu lawan berat seperti Vietnam, Laos dan Filipina. Skuad Garuda yang diperkuat para bintang muda diharapkan dapat tampil lepas demi mendapatkan hasil positif.

Halaman:
1 2
      
