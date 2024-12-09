Bakal Debut Bersama Timnas Indonesia di Piala Mitsubishi Electric Cup 2024, Muhammad Ferarri Bilang Begini

YANGON - Bek Persija Jakarta, Muhammad Ferarri akan menjalani debut di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ferarri pun mengaku antusias dan bakal memanfaatkan momen itu untuk membuktikan diri bersama Timnas Indonesia.

Ya, Ferarri masuk ke dalam daftar skuad yang dibawa pelatih Shin Tae-yong untuk turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut. Timnas Indonesia pun segera melakoni laga perdananya dengan melawan Myanmar.

Pertemuan Timnas Indonesia vs Myanmar itu merupakan matchday pertama Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Kedua tim akan bentrok di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Senin (9/12/2024), pukul 19.30 WIB.

Jelang laga tersebut, Muhammad Ferarri mengatakan sejauh ini sangat menikmati persiapan bersama tim asuhan Shin Tae-yong. Jadi, dia akan berusaha menampilkan seluruh kemampuannya saat mendapatkan kesempatan bermain.

"Mungkin untuk target, ya kita memberikan yang terbaik," kata Ferarri dalam konferensi pers, Minggu (8/12/2024).

Pemain Persija itu mengaku sangat antusias busa membela Timnas Indonesia dalam Piala AFF. Pasalnya, ajang itu menjadi kesempatannya semakin berkembang karena akan bersua dengan negara-negara yang menurunkan pemain senior.