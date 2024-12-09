Jadwal Siaran Langsung Myanmar vs Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 Malam Ini: Start Manis Shin Tae-yong, Live di RCTI!

Pratama Arhan siap tempur di laga Myanmar vs Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)

JADWAL siaran langsung Timnas Myanmar vs Timnas Indonesia di matchday pertama Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC) sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar pada Senin (9/12/2024) pukul 19.30 WIB disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI dan GTV.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, paham laga melawan Myanmar takkan mudah. Sebab, bermodalkan pemain dengan usia rata-rata 20,9 tahun, Timnas Indonesia dihadapkan dengan Myanmar yang menurunkan para pemain terbaiknya.

(Shin Tae-yong wajib mengeluarkan performa terbaik dari Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

“Saya rasa laga akan berjalan sulit. Sebab, Myanmar menggunakan pemain senior,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang lawan melawan Myanmar, Minggu 8 Desember 2024.

Untuk mengarungi ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Shin Tae-yong memanggil lima pemain abroad. Mereka ialah Asnawi Mangkualam yang bermain untuk Port FC (Thailand), Ronaldo Kwateh (Muangthong United – Thailand), Rafael Struick (Brisbane Roar – Australia), Marselino Ferdinan (Oxford United – Inggris) dan Pratama Arhan (Suwon FC – Korea Selatan).

Sayangnya, tiga di antaranya yakni Asnawi Mangkualam, Ronaldo Kwateh dan Rafael Struick belum tentu bermain melawan Myanmar karena kondisinya tidak maksimal. Shin Tae-yong mengatakan akan memutuskan memainkan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan atau tidak pada hari ini, Senin (9/12/2024).

"Mengenai Rafael (Struick), Asnawi (Mangkualam), dan Ronaldo (Kwateh), itu tergantung kondisi mereka apakah akan dimainkan atau tidak," kata Shin Tae-yong.