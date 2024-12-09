Respons Santai Shin Tae-yong saat Tahu Timnas Indonesia Tanpa Ivar Jenner dan Justin Hubner di Piala AMEC 2024

YANGON - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong tak terlalu memikirkan dua pemain andalannya, Justin Hubner dan Ivar Jenner tidak dilepas klub untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024. Ia mewajarkan hal tersebut mengingat Piala AMEC 2024 memang tak masuk kalender FIFA sehingga klub berhak tak melepas pemainnya.

Sebatas informasi, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan segera memainkan laga perdana Piala AMECH 2024 saat melawan Myanmar. Laga matchday pertama Grup B itu akan dimainkan di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Senin (9/12/2024) pukul 19.30 WIB.

Jelang laga tersebut, Shin Tae-yong sejatinya menyayangkan Ivar dan Hubner tidak bisa memperkuat tim asuhannya. Namun, STY tak terlalu masalah karena ada 24 pemain yang sudah dipilihnya untuk dimaksimalkan di Piala AMEC 2024.

24 nama itu merupakan pemain-pemain pilihan STYI setelah Timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan (TC) di Bali. Awalnya, ada 33 nama yang dipanggil ke TC Timnas Indonesia, termasuk Jenner dan Hubner.

"Soal Ivar dan Justin tidak bisa bergabung dengan Timnas Indonesia di turnamen kali ini, khususnya di fase grup," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Senin (9/12/2024).