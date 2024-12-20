Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

BigData La Liga Buktikan Takefuso Kubo Salah Satu Gelandang Terbaik di Spanyol

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |15:36 WIB
BigData La Liga Buktikan Takefuso Kubo Salah Satu Gelandang Terbaik di Spanyol
BigData milik La Liga membuktikan Takefusa Kubo sebagai salah satu yang terbaik di Spanyol (Foto: La Liga)
A
A
A

BIGDATA milik La Liga membuktikan Takefuso Kubo menjadi salah satu gelandang terbaik di Spanyol. Ia menjelma sebagai pemain penting untuk Real Sociedad.

Pertandingan Liga Spanyol 2024-2025 dapat disaksikan secara streaming di beIN Sports melalui Vision+ dengan klik di sini.

Takefusa Kubo

Sejak pindah ke Sociedad, Kubo dianggap sebagai salah satu bintang terang Liga Spanyol. Analis Mediacoach di La Liga membenarkan penilaian tersebut.

“Takefusa Kubo adalah bagian penting dari tim, memainkan peran kunci dalam filosofi Imanol Alguacil. Beroperasi dari sisi kanan, ia termasuk dalam 5 gelandang terbaik di LALIGA EA SPORTS dalam hal jumlah tembakan dan aksi-aksi yang berdampak besar,” ujar analis di Mediacoach, dalam keterangan resminya, Jumat (20/12/2024).

“Dia juga berada di posisi keempat dalam hal jumlah assist. Karena itu, dia bukan hanya pemain kunci bagi Real Sociedad, tetapi juga salah satu gelandang terbaik di kompetisi ini,” sambung analisis tersebut.

Menurut data dari Mediacoach, platform analisis data performa LALIGA, yang didukung oleh Artificial Intelligence dan Machine Learning, pemain asal Jepang itu merupakan top skor kedua di Sociedad dengan tiga gol. Ia juga memiliki umpan terbanyak di sepertiga akhir.

Halaman:
1 2
      
