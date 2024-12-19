Klik di Sini! Link Live Streaming Barcelona vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+

LINK live streaming Barcelona vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+ dapat diketahui di artikel ini. Laga seru itu akan digelar di Stadion Olimpiade Lluis Companys pada Minggu 22 Desember 2024 pukul 03.00 WIB.

Ya, laga pekan 18 LaLiga atau Liga Spanyo 2024-2025 akan bergulir akhir pekan ini. Sejumlah laga seru akan tersaji dan dapat disaksikan streaming di channel beIN Sports Vision+ atau dengan klik di sini.

Memasuki pertengahan gelaran Liga Spanyol 2024-2025, setiap tim semakin berambisi memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara. Setiap menit akan jadi kesempatan yang sangat berharga untuk merebut 3 poin berharga guna menjaga asa terjauh dari zona degradasi.

Pertandingan demi pertandingan terasa kian berat dan sengit, saling mengejar poin terjadi di papan klasemen. Pekan ini akan menghadirkan laga sengit penentuan takhta klasemen, yakni Barcelona yang bakal menghadapi tantangan berat saat dijadwalkan menjamu Atletico Madrid yang sedang dalam performa impresif, di Stadion Olimpiade Lluis Companys.

Selain itu, ada juga duel seru yang mempertemukan Real Madrid melawan Sevilla. Laga ini juga akan digelar pada Minggu 22 Desember 2024.

Jangan lewatkan aksi seru yang menanti di pekan ke-18 Liga Spanyol 2024-2025. Saksikan pertandingan tensi tinggi dan penuh intensitas di liga teratas Spanyol ini.

Simak jadwal lengkapnya berikut:

Sabtu, 21 Desember 2024

02.55 WIB : Girona vs Valladolid

19.55 WIB : Getafe vs Mallorca

22.10 WIB : Celta Vigo vs Real Sociedad

Minggu, 22 Desember 2024

22.10 WIB : Osasuna vs Athletic Bilbao

02.55 WIB : Barcelona vs Atletico Madrid

19.55 WIB : Valencia vs Alaves

22.10 WIB : Real Madrid vs Sevilla

Senin, 23 Desember 2024

00.25 WIB : Las Palmas vs Espanyol

00.25 WIB : Leganes vs Villarreal

02.55 WIB : Real Betis vs Rayo Vallecano