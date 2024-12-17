4 Pemain Top Dunia yang Pernah Ribut dengan Pep Guardiola, Nomor 1 Eks Bintang Barcelona!

4 pemain top dunia yang pernah ribut dengan Pep Guardiola menarik diulas. Salah satunya ada eks bintang Barcelona.

Guardiola jadi salah satu pelatih sukses di dunia sepakbola. Tangan dinginnya berhasil membawa banyak klub top Eropa meraih beragam prestasi manis.

Meski begitu, sosok Guardiola tak lepas dari berita miring. Dia disebut pernah ribut dengan sejumlah pemain top dunia yang diasuhnya. Siapa saja mereka?

Berikut 4 pemain top dunia yang pernah ribut dengan Pep Guardiola:

4. Joe Hart





Salah satu pemain top dunia yang pernah ribut dengan Pep Guardiola adalah Joe Hart. Dia pernah menjadi salah satu kiper terbaik di Eropa. Kiper peraih dua gelar Liga Primer itu pernah menjadi pemain populer di Etihad Stadium.

Joe Hart mengungkapkan percakapannya dengan Guardiola saat pertama kali tiba di Manchester. Ada kata-kata kurang mengenakkan yang tampaknya didapat Joe Hart.

"Itu adalah percakapan selama dua jam yang berakhir dengan ucapannya, 'Saya rasa ini tidak akan berhasil'. Saya pikir itu mungkin idenya,” ucap Joe Hart.

“Saya tidak setuju dengan Anda,' katanya. 'Saya akan menjadi orang pertama yang terbukti salah, tetapi apa yang saya lihat dalam diri Anda bukanlah apa yang saya inginkan dari kiper saya,’" lanjut Joe Hart menceritakan soal sosok Guardiola.

"Saya seperti berkata, 'Tidak apa-apa mengatakan itu, tapi saya belum pernah diminta melakukan hal-hal yang saya tahu Anda ingin penjaga gawang lakukan, jadi saya pikir adil saja jika saya diberi kesempatan itu,” jelasnya.

3. Yaya Toure





Kemudian, ada Yaya Toure. Dia juga pernah jadi anak asuh Guardiola saat membela Manchester City. Di bawah asuhan Guardiola, Yaya Toure tidak pernah benar-benar mengeluarkan kemampuan terbaiknya.

“Ketika Anda menyadari bahwa ia memiliki masalah dengan orang Afrika, ke mana pun ia pergi, saya bertanya pada diri sendirim,” cerita Yaya Toure.

Sejak melontarkan komentar tersebut, Toure sendiri makin meminta maaf kepada manajer asal Spanyol itu. Dia menyesali komentar awalnya.

“Ketika sesuatu yang salah terjadi dan Anda melakukan kesalahan, atau orang menggunakan nama Anda dan menggunakan Anda untuk melakukan hal-hal yang salah, Anda harus memperbaikinya,” jelasnya.

“Yang ini salah. Saya ingin minta maaf atas apa yang terjadi, saya ingin minta maaf karena melakukan kesalahan,” sambungnya.