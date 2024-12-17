Pep Guardiola Pasrah Dipecat Manchester City dalam Waktu Dekat

MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Josep ‘Pep’ Guardiola pasrah jika dipecat dalam waktu dekat ini oleh pihak klub. Sebab Guardiola merasa pihak klub pasti tak mau Man City selalu menelan kekalahan sehingga harus ada perubahan, dan salah satu caranya adalah dengan memecat dirinya.

Seperti yang diketahui, Man City tengah merasakan momen terburuk mereka di era Guardiola. Bagaimana tidak, selama 11 laga terakhir mereka di semua kompetisi, The Citizens –julukan Man City– tercatat hanya bisa memetik satu kemenangan saja.

Sisanya, delapan laga berakhir dengan kekalahan dan dua laga lagi imbanng. Gara-gara rentetan hasil buruk itulah, ada isu Man City akan segera memecat Guardiola, pelatih yang sudah sangat berjasa untuk tim yang bermarkas di Stadion Etihad tersebut.

Kendati demikian, Guardiola merasa dirinya tak kebal dari pemecatan. Jika hasil buruk terus terjadi, ia yakin pada akhirnya petinggi Man City akan segera memecatnya, tak peduli seberapa berjasanya Guardiola untuk tim tesebut.

“Mereka tahu saat situasi memburuk dan ketika kami mulai kerap kalah, maka hal tersebut takkan berlanjut (Guardiola bisa saja dipecat). Jadi, mungkin saja saya tidak akan melatih klub ini bulan depan atau dua bulan ke depan,” kata Guardiola, melansir dari Mirror, Selasa (17/12/2024).

“Hasil (dari pertandingan) menentukan semua itu, inilah kenyataannya. Kami tidak boleh kalah terus-terusan,” tambahnya.