Las Palmas Hadapi Getafe dalam Laga Seru LaLiga 2024-2025! Berikut Jadwal dan Link Nonton, Klik di Sini

JAKARTA – Laga mendatang antara Las Palmas dan Getafe dalam gelaran La Liga 2024-2025 akan berlangsung di Gran Canaria Stadium. Duel penuh drama dan tensi tinggi ini dijadwalkan pada Minggu (12/01) pukul 19:55 WIB. Streaming laga ini melalui channel beIN Sports di Vision+ dengan klik di sini.

Kedua tim yang sama-sama berambisi untuk meraih posisi aman di tengah persaingan ketat papan klasemen, laga ini akan menyajikan pertandingan seru penuh intensitas di setiap menitnya. Las Palmas berusaha memanfaatkan laga kandang dengan tampil solid dan berusaha meraih 3 poin penuh.

Sementara, Getafe yang melakoni laga tandang di pekan ke 19 akan bermain disiplin dengan serangan mematikan ke gawang lawan. Lini tengah dan belakang akan bekerja sama untuk meredam tekanan yang diberikan tuan rumah, Getafe bertekad mencuri 3 poin krusial dan menjauh dari zona degradasi.

Pertandingan ini akan dihiasi oleh pertahanan solid, aksi seru dan penuh drama yang tak terduga di setiap menitnya! Nonton dan Catat jadwal streaming Las Palmas vs Getafe di Vision+:

Jadwal Siaran Langsung Las Palmas vs Getafe di Vision+

● Tanggal: Minggu, 12 Januari 2025

● Kick-off: 19:55 WIB

● Venue: Gran Canaria Stadium, Las Palmas

● Channel: beIN Sports 3 Vision+