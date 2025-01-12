Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Real Sociedad vs Villarreal di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |13:33 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Real Sociedad vs Villarreal di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+
Saksikan laga Real Sociedad vs Villarreal di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Real Sociedad vs Villarreal di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+ akan diulas Okezone. Laga seru itu akan digelar di Reale Arena, pada Selasa 14 Januari 2025 pukul 02.55 WIB.

Ya, pertandingan Liga Spanyol atau La Liga 2024-2025 pekan ke-19 akan bergulir. Ada laga seru yang akan mempertemukan Real Sociedad vs Villarreal. Streaming laga ini melalui channel beIN Sports di Vision+ dengan klik di sini.

Villarreal gagal lolos ke perempatfinal Liga Europa 2023-2024 REUTERS

Menjelang laga ini, Villarreal berada di peringkat ke-5 dengan 30 poin dari 18 pertandingan, sementara Real Sociedad menempati posisi ke-7 dengan 25 poin dari 18 pertandingan. Real Sociedad akan memanfaatkan status sebagai tuan rumah untuk meraih poin penuh, terutama setelah kekalahan di pertandingan sebelumnya melawan Celta Vigo.

Di sisi lain, Villarreal datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan meyakinkan atas Leganes sebelum jeda musim dingin. Kedua tim diperkirakan akan menampilkan permainan terbuka dengan intensitas tinggi.

Dengan atmosfer panas di Reale Arena dan performa kedua tim yang saling berimbang, pertandingan ini dipastikan akan menjadi sajian menarik bagi para pencinta sepakbola. Akankah Real Sociedad mampu memanfaatkan dukungan suporter tuan rumah untuk meraih kemenangan, atau justru Villarreal yang mencuri tiga poin berharga di laga tandang?

Berikut Jadwal Real Sociedad vs Villarreal di Vision+:

Tanggal: Selasa, 14 Januari 2025

Kick-off: 02.55 WIB

Venue: Reale Arena

Channel: beIN Sports 3 Vision+

 

