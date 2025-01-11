Klik di Sini! Link Live Streaming Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+

LINK live streaming Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru itu akan digelar di Stadion Civitas Metropolitano pada Minggu 12 Januari 2025 pukul 22.15 WIB.

Ya, Atletico Madrid akan menjamu Osasuna dalam lanjutan La Liga 2024-2025 di Civitas Metropolitano. Saksikan laga penuh tensi di pekan ke 19 La Liga pada Minggu 12 Januari 2025 pukul 22.15 WIB. Siapkan device mu dan streaming laga ini melalui channel beIN Sports di Vision+ dengan klik di sini.

Los Rojiblancos, yang tampil konsisten selama 5 pertandingan terakhir, berambisi meraih tiga poin penuh. Hal ini demi menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Berada di posisi kedua dan hanya bertaut 2 poin dengan Real Madrid yang kini menempati puncak klasemen, membuat tim asuhan Diego Simeone ini bertekad mengunci kemenangan. Dengan begitu, mereka berpeluang menempati takhta La Liga 2024-2025!

Di sisi lain, Osasuna yang berada di papan tengah klasemen akan datang dengan tekad besar untuk mencuri poin di kandang lawan. Meskipun, mereka akan menghadapi atmosfer panas stadion tuan rumah.

Osasuna siap mengandalkan kekompakan tim dan kreativitas lini tengah untuk menembus pertahanan solid tuan rumah. Semua mata akan tertuju pada para bintang seperti Antoine Griezmann di kubu Atletico dan Chimy Ávila di pihak Osasuna. Dapatkah Atletico mempertahankan tren positif, atau Osasuna yang akan mengejutkan?

Berikut jadwal Atletico Madrid vs Osasuna di Vision+:

● Tanggal: Minggu, 12 Januari 2025

● Kick-off: 22:15 WIB

● Venue: Civitas Metropolitano, Madrid

● Channel: beIN Sports 4 Vision+