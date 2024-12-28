Kaleidoskop 2024: Real Madrid yang Nyaris Sempurna di Liga Spanyol dan Liga Champions

Simak kaleidoskop 2024 yang membahas Real Madrid yang hampir mencapai kesempurnaan (Foto: UEFA)

KALEIDOSKOP 2024 Okezone kali ini akan membahas Real Madrid yang nyaris sempurna di Liga Spanyol dan Liga Champions. Mereka begitu digdaya pada musim lalu.

Harapan tinggi diusung Madridista ketika klub mengumumkan pembelian Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Ia memecahkan rekor sebagai remaja termahal dengan banderol 103 juta Euro (setara Rp1,73 triliun) pada bursa transfer musim panas 2023.

Kedatangan Bellingham sayangnya diiringi dengan kepergian sejumlah personel kunci. Mereka adalah Eden Hazard, Mariano Diaz, dan yang paling disayangkan, Karim Benzema.

Nama yang disebut terakhir berstatus sebagai kapten tim dan salah satu sumber gol utama di musim 2022-2023. Kepergian Benzema mengancam kesuburan di lini depan Madrid.

Beruntung, Madrid memiliki pelatih secerdik Carlo Ancelotti. Pria asal Italia itu sanggup meracik taktik dan strategi yang pas untuk mengatasi masalah di lini depan.

Salah satu kejeniusan Ancelotti terlihat dari bagaimana sang pelatih mengeluarkan potensi terbaik Vinicius Jr. Pemain asal Brasil itu menjelma sebagai protagonis di musim 2023-2024!

Tak hanya itu, Ancelotti sukses menempatkan Bellingham di posisi terbaiknya yakni gelandang serang dengan peran bak trequartista. Sementara, Vinicius dan Rodrygo Goes memimpin di lini depan.

Ketiganya membentuk trisula maut di lini depan. Betapa tidak, Vinicius mengukir 30 gol dan 11 assist dalam 37 laga di semua kompetisi. Ia mampu mengemban tugas yang ditinggalkan Benzema.

Sementara itu, Bellingham mengemas 23 gol dan 11 assist dalam 41 laga. Lalu, Rodrygo Goes menyumbang 16 gol dan delapan assist dalam 49 pertandingan.

Tentu saja, Ancelotti tak membiarkan trio anak muda itu bekerja sendirian. Mereka mendapat bimbingan dari Luka Modric serta Toni Kroos di lini tengah yang punya segudang pengalaman.

Satu-satunya hambatan musim lalu adalah cederanya Thibaut Courtois. Kiper berpaspor Belgia itu terpaksa menepi semusim penuh usai mengalami cedera ligamen sehingga harus absen semusim penuh.

Kehilangan Courtois sempat membuat lini belakang Madrid limbung. Beruntung, Andriy Lunin yang selama ini jadi deputi, bisa mengisi kekosongan tersebut dengan tidak kalah baik.

Penampilan dominan lantas ditunjukkan Madrid pada ajang Liga Spanyol 2023-2024. Betapa tidak, di sepanjang musim, Los Blancos hanya kalah sekali melawan Atletico Madrid!

Sisanya, Madrid menorehkan 29 kemenangan dan delapan kali imbang. Mereka sukses menjadi juara Liga Spanyol 2024-2025 dengan raihan 95 poin.