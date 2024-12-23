Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Salip Barcelona Usai Bantai Sevilla, Pertanda Real Madrid Juara Liga Spanyol 2024-2025?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |11:43 WIB
Salip Barcelona Usai Bantai Sevilla, Pertanda Real Madrid Juara Liga Spanyol 2024-2025?
Menyalip Barcelona di klasemen usai bantai Sevilla, Real Madrid dijagokan juara Liga Spanyol 2024-2025 (Foto: La Liga)
A
A
A

SALIP Barcelona usai bantai Sevilla, pertanda Real Madrid juara Liga Spanyol 2024-2025? Tentu saja peluang tersebut terbuka lebar.

Pertandingan Liga Spanyol 2024-2025 secara langsung dapat disaksikan streaming di beIN Sports lewat Vision+ dengan klik di sini.

Real Madrid

Real Madrid sukses menghajar Sevilla 4-2. Laga jornada 19 Liga Spanyol 2024-2025 tersebut digelar di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Minggu 22 Desember malam WIB.

Kemenangan itu membuat Madrid mengoleksi 40 angka dari 18 laga. Mereka masih menyisakan satu laga tunda kontra Valencia akibat bencana banjir bandang pada pertengahan November 2024.

Madrid berhasil mendongkel Barcelona di klasemen Liga Spanyol 2024-2025. Blaugrana mengumpulkan 38 angka dari 19 pertandingan dan duduk di urutan tiga.

Lantas, apakah itu pertanda Madrid akan mempertahankan titel juaranya? Bisa jadi tidak demikian adanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661243/cristiano-ronaldo-targetkan-1000-gol-sebelum-pensiun-apa-bisa-xdx.webp
Cristiano Ronaldo Targetkan 1.000 Gol sebelum Pensiun, Apa Bisa?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/hector_souto.jpg
Hector Souto Murka meski Timnas Futsal Indonesia U-16 Juara Piala AFF 2025, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement