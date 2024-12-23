Salip Barcelona Usai Bantai Sevilla, Pertanda Real Madrid Juara Liga Spanyol 2024-2025?

SALIP Barcelona usai bantai Sevilla, pertanda Real Madrid juara Liga Spanyol 2024-2025? Tentu saja peluang tersebut terbuka lebar.

Real Madrid sukses menghajar Sevilla 4-2. Laga jornada 19 Liga Spanyol 2024-2025 tersebut digelar di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Minggu 22 Desember malam WIB.

Kemenangan itu membuat Madrid mengoleksi 40 angka dari 18 laga. Mereka masih menyisakan satu laga tunda kontra Valencia akibat bencana banjir bandang pada pertengahan November 2024.

Madrid berhasil mendongkel Barcelona di klasemen Liga Spanyol 2024-2025. Blaugrana mengumpulkan 38 angka dari 19 pertandingan dan duduk di urutan tiga.

Lantas, apakah itu pertanda Madrid akan mempertahankan titel juaranya? Bisa jadi tidak demikian adanya.