Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Liga Spanyol 2024-2025 Semalam: Real Madrid vs Sevilla 4-2, hingga Leganes vs Villarreal 2-5!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |06:57 WIB
Hasil Liga Spanyol 2024-2025 Semalam: Real Madrid vs Sevilla 4-2, hingga Leganes vs Villarreal 2-5!
Para pemain Real Madrid. (Foto: Real Madrid)
A
A
A

HASIL Liga Spanyol 2024-2025 semalam akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya mempertemukan Real Madrid vs Sevilla hingga Leganes vs Villarreal.

Ya, ajang Liga Spanyol 2024-2025 berlanjut semalam. Total, ada 5 pertandingan yang digelar semalam dalam pekan ke-18 Liga Spanyol 2024-2025.

Real Madrid

Hasil manis diraih oleh Real Madrid saat menjamu Sevilla di Stadion Santiago Bernabeu, pada Minggu 22 Desember 2024 malam WIB. Laga dimenangkan pasukan Carlo Ancelotti dengan skor 4-2.

Madrid sudah membuka laga dengan apik. Pada menit ke-10, mereka sudah unggul lewat gol Kylian Mbappe yang memanfaatkan umpan dari Rodrygo. Selang 10 menit kemudian, Fede Valverde yang mencatatkan namanya di papan skor.

Real Madrid makin unggul pada menit ke-34. Kali ini, Rodrygo yang mencatatkan namanya di papan skor.

Sevilla sendiri sempat memperkecil ketinggalannya jelang akhir laga babak kedua. Ialah Isaac Romero yang membobol gawang tim tuan rumah. Laga babak pertama rampung dengan keunggulan Madrid 3-1.

Di babak kedua, Madrid menambah keunggulannya lewat aksi Brahim Diaz. Sevilla membalas 1 gol lagi via gol Lukebakio. Skor 4-2 terjaga hingga akhir laga.

Hasil ini membuat Madrid masih bertengger di urutan kedua dnegan 40 poin. Mereka terpaut 1 angka dengan Atletico Madrid yang ada di puncak klasemen saat ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/51/1660929/pengprov-lemkari-bali-dikukuhkan-700-karateka-bali-ikuti-gashuku-provinsi-xhn.webp
Pengprov Lemkari Bali Dikukuhkan, 700 Karateka Bali Ikuti Gashuku Provinsi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/12/24/Reuters_Anthony_Joshua.JPG
Kondisi Terbaru Petinju Anthony Joshua usai Kecelakaan Maut di Nigeria yang Tewaskan 2 Orang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement