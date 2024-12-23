Hasil Liga Spanyol 2024-2025 Semalam: Real Madrid vs Sevilla 4-2, hingga Leganes vs Villarreal 2-5!

HASIL Liga Spanyol 2024-2025 semalam akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya mempertemukan Real Madrid vs Sevilla hingga Leganes vs Villarreal.

Ya, ajang Liga Spanyol 2024-2025 berlanjut semalam. Total, ada 5 pertandingan yang digelar semalam dalam pekan ke-18 Liga Spanyol 2024-2025.

Hasil manis diraih oleh Real Madrid saat menjamu Sevilla di Stadion Santiago Bernabeu, pada Minggu 22 Desember 2024 malam WIB. Laga dimenangkan pasukan Carlo Ancelotti dengan skor 4-2.

Madrid sudah membuka laga dengan apik. Pada menit ke-10, mereka sudah unggul lewat gol Kylian Mbappe yang memanfaatkan umpan dari Rodrygo. Selang 10 menit kemudian, Fede Valverde yang mencatatkan namanya di papan skor.

Real Madrid makin unggul pada menit ke-34. Kali ini, Rodrygo yang mencatatkan namanya di papan skor.

Sevilla sendiri sempat memperkecil ketinggalannya jelang akhir laga babak kedua. Ialah Isaac Romero yang membobol gawang tim tuan rumah. Laga babak pertama rampung dengan keunggulan Madrid 3-1.

Di babak kedua, Madrid menambah keunggulannya lewat aksi Brahim Diaz. Sevilla membalas 1 gol lagi via gol Lukebakio. Skor 4-2 terjaga hingga akhir laga.

Hasil ini membuat Madrid masih bertengger di urutan kedua dnegan 40 poin. Mereka terpaut 1 angka dengan Atletico Madrid yang ada di puncak klasemen saat ini.